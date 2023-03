Deputatul Cristina Rizea propune mai multe proiecte care vin în ajutorul femeilor

Deputatul neafiliat Cristina Rizea, care este totodată şi preşedintele interimar al REPER Constanţa, are o serie de proiecte pe care vrea să le aplice în perioada imediat următoare. Aceste proiecte vizează oarecum siguranța femeilor și le protejează pe acestea. Unul dintre ele se referă la concediul pentru creşterea copilului. Cristina Rizea este de părere că şi tatăl ar trebui să beneficieze de concediu, aşa cum primeşte mama copilului.„Ultimul proiect pe care îl avem se referă la problema cu concediul pentru creşterea copilului. Am depus un proiect prin care cele 24 de luni care se acordă pentru creşterea unui nou născut să poată să fie împărţite între cei doi părinţi. Poate vrea şi tatăl să stea până la 12 luni acasă cu copilul. Practic părinţii au posibilitatea să stea o perioadă de timp, dacă îşi doresc, împreună cu copilul. A fost o idee care a plecat de la acei părinţi care au gemeni sau tripleţi. În aceste cazuri este nevoie de ajutorul ambilor părinţi. Acest proiect a picat la Senat şi urmează să intre la Camera Deputaţilor. Noi am acuzat un pic de misoginism din partea colegilor senatori PSD şi PNL. Ei nu înţeleg că şi taţii au dreptul şi pot să stea cu copilul. Probabil ei s-au gândit că nu este normal ca un tată să stea să schimbe scutece. La Camera Deputaţilor avem susţinere mult mai mare pentru acest proiect pentru că sunt foarte mulţi dintre deputaţi care au semnat această iniţiativă”, a declarat Cristina Rizea.Un alt proiect despre care Cristina Rizea ne-a vorbit este legat de fertilizarea in vitro.„Mai avem un proiect care se referă la fertilizarea in vitro. Noi vrem decontarea procedurilor de fertilizare in vitro prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Practic să fie tratată la fel ca orice boală. Tratamentul ar trebui să fie decontat de către stat. Până acum, de exemplu, la nivelul Primăriei Bucureşti, s-au oferit vouchere. Acest lucru s-a întâmplat la un moment dat şi în Constanţa, pe vremea când primar era Decebal Făgădău. Cine se înscria repede primea voucher. Practic, pacientele puteau merge la diferite clinici de specialitate să facă aceste proceduri de fertilizare in vitro. Am putea ajunge şi la 10.000 de vouchere oferite cuplurilor care doresc să facă această fertilizare in vitro. Până la ora actuală, în toată ţara s-au acordat doar 99 de vouchere dintr-un total de 5.000 de cereri. Problema este că beneficiarii voucherilor, în momentul când se înscriu în acest program, trebuie să fie cu dosarul la zi. Mă refer la analize făcute, care sunt foarte scumpe. Aceste analize trebuie repetate de mai multe ori. Birocraţia se mişcă foarte greu. Eu consider că toate aceste proceduri ar trebui decontate prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi aşa ar putea merge orice femeie la medic să se programeze pentru această fertilizare. Una este să fie lege şi să fie pentru toată lumea aplicabilă oricând şi alta este să fie la dispoziţia unui primar sau a unui ministru care poate nu este de acord cu programul respectiv”, a mai spus Cristina Rizea.Problema avorturilor este una extrem de delicată în Constanţa, dar şi în toată România. Cristina Rizea spune că femeile care vor să facă avort în spitalele de stat ar trebui să beneficieze de aceste servicii gratuit.„Urmează să depunem luni un proiect prin care statul român să garanteze avorturile. Apar tot mai multe discuţii în care femeilor li se refuză să facă avort în spitalele de stat. Categoria aceasta de femei cu venituri mai mici este oarecum dată la o parte. Nu ştiu dacă este legal ceea ce se întâmplă, dar cred că este alegerea medicului dacă intervine asupra unei femei care vrea să facă avort sau nu. Ceea ce nu mi se pare deloc în regulă. Femeile care merg în spitale de stat să facă avort ar trebui să beneficieze de acest lucru gratuit”, a explicat Cristina Rizea.