LIVETEXT. Deputatul Cristina Rizea şi-a inaugurat cabinetul parlamentar de la Constanţa: "Vrem să facem o școală pentru viitorii aleși locali"

UPDATE - Cristina Rizea: "Vrem să facem o școală pentru viitorii aleși locali. Aleșii locali sunt total nepregătiți. Pentru 2024 ne propunem ca acești oameni sa facă niște cursuri și să devină pregătiți. În campania trecută vorbind cu oameni despre asumarea unei candidaturi, mi-am dat seama că mulți nu știau ce înseamnă acest lucru. Este un proiect în coordonarea profesorului Ciprian Mihai de la Cluj. Acest institut adună resurse și este deschis în primul rând membrilor de partid, dar nu exclusiv acestora. Ei trebuie să învețe etica politică. Trebuie ca acest curs să fie îndreptat către toate partidele politice. Este o condiție esențială pentru ca respectivii oameni să între în alegeri. Trebuie să dezvoltăm profesionalizarea politicii"







UPDATE - Dragoș Tudorache: "Plecăm în această caravană națională. Vom merge în peste 20 de orașe din România. Tinerii din Constanţa au un potențial uriaș pentru societatea noastră. Trebuie să ascultam cetățenii. Este esențial să auzim ce vor românii. Un alt obiectiv mare este acela de a identifica acei oameni care nu au avut curajul până acum să facă pasul către politică. Trebuie să îi ajutăm. Până acum politicianul politic a păcălit cetăţenii. Vom finaliza la Cluj în această săptămână și sperăm să strângem cât mai multe propuneri și idei de la cetățeni. Trecem prin provocări mari. Constanța trebuie să fie ajutată. Acum vedem ce înseamnă când nu investești la timp într-un oraș. Acum încercăm disperați să recuperăm acest decalaj. Orașul acesta trebuie să profite de portul său"







UPDATE - Ramona Strugariu: "Am lansat un program politic interesant. Este o viziune nouă, adaptată la cerințele societății de astăzi. Oamenii nu mai pot fi păcăliți cu promisiuni deșarte. Sunt multe nevoi la educație, sănătate și așa mai departe. Trebuie să avem o Românie în care oamenilor să le fie bine. Putem să creem 250 de mii de locuri de muncă pentru tineri. Vrem să scoatem copiii din sărăcie și aici ma refer la cei din mediul rural. Discutăm și despre reprofesionalizarea meseriei de dascăl. Anul trecut România a avut cel mai mare analfabetism funcțional la liceu. Vrem să schimbăm asta. Mergem să discutam cu oamenii peste tot. Cu ideile lor bune vom completa acest program politic și în 2024 vrem sa simțim ca este un program politic cu oameni pentru oameni. Vă mărturisesc că aseară la Constanța am cunoscut o tânără care poate ajunge în 10 ani unul dintre cei mai buni comisari ai UE. Are un potențial enorm. Este unul dintre tinerii cu care Constanţa ar trebui să se mândrească. Portul Constanţa poate ajunge o poartă a lumii așa cum sunt cele olandeze. Olandezii nu vor veni să fure portul. Ei pot veni cu idei"













În aceste momete, a început conferința de inaugurare a cabinetului parlamentar al Cristinei Rizea.



Participă Ramona Strugariu, Dragoș Tudorache și bineînțeles Cristina Rizea.