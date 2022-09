Este oficial! Comuna Poarta Albă va fi racordată la reţeaua de gaze. „Am intrat în linie dreaptă”

Comuna Poarta Albă arată foarte bine din toate punctele de vedere, iar aceasta continuă să se dezvolte prin implicarea administraţiei locale. Ultimul proiect de anvergură este racordarea caselor la reţeaua de gaze. Proiectul a fost anunţat încă din luna iunie a acestui an, însă acum totul este oficial şi vor începe lucrările.Primarul din Poarta Albă, Vasile Delicoti, ne-a explicat că acest proiect are o valoare de 10 milioane de euro.„Proiectul cu gazele a demarat. În aceste momente se fac sondajele pe străzi pentru a vedea la ce adâncime sunt celelalte utilităţi. Totul este semnat. Finanţarea este semnată mai demult, iar acum s-a semnat execuţia, proces în care intrăm. S-au dat toate autorizaţiile şi acum încep săpăturile. Mai întâi trebuie să efectuăm acele sondaje care sunt necesare. Există reţele vechi care nu au planuri exacte şi atunci, decât să le distrugem, mai bine ne luăm măsuri de precauţie. Există străzi unde nu ne putem permite să punem ţevile de gaze în exteriorul drumului, pentru că acestea sunt foarte înguste. În zonele noi de case am terminat cu utilităţile şi acum trebuie să băgăm gaze. Acolo străzile sunt foarte generoase şi putem monta ţevile de gaze în exterior”, a declarat pentru Cuget Liber primarul Vasile Delicoti.El a mai prezentat câteva dintre proiectele pe care le are în plan. Chiar dacă proiectul cu montarea gazelor este cel mai important în acest moment, iată că mai există şi alte obiective pe care primarul şi le-a propus.„Dacă vine vorba de sală de sport sau de stadion, la noi nu este cazul. Acestea sunt făcute de 10-15 ani. La şcoală o să facem un corp nou. Am reabilitat un corp existent şi în acest corp nou, la demisol şi parter, vom avea sala de sport cu vestiare cu tot. La etajul 1 vom avea săli de clasă. La noi, toţi elevii învaţă dimineaţa. Nu există schimburi. Acest lucru ajută foarte mult la procesul de educaţie pentru că aceşti copii dau randament dimineaţa. Oamenii sunt mulţumiţi dacă m-au ales de patru ori. Fiecare om decide atunci când este singur cu el în cabina de vot. Dacă ne raportăm la cum am preluat localitatea, care nu avea nimic, bănuiesc că acum oamenii sunt mulţumiţi. Am terminat de făcut trotuarele, acum mai avem creşa. Ne cam chinuim cu ea. Constructorul este mai slăbuţ, dar aşa sunt licitaţiile la noi. Preţul mai mic ne-a dat peste cap şi ne-am trezit cu constructori care nu ar fi trebuit să fie pe piaţă, dar asta este. Au dreptul conform legii”, a adăugat Vasile Delicoti.Edilul ne-a mai prezentat câteva proiecte prin care vrea să ridice statutul comunei Poarta Albă din mai multe puncte de vedere.„Aşteptăm să se deschidă noile finanţări pe AFIR şi pe Programul Naţional Strategic. Proiectele pe care le avem acum sunt în lucru, sunt finanţate. Nici nu prea mai avem mare lucru de făcut. Canalizare avem peste tot, apă, drumuri, grădiniţe. Avem patru grădiniţe şi una este goală. Pe aceea o vom face afterschool. Acum vrem să înfrumuseţăm şi comuna din punct de vedere estetic. Mă refer aici la spaţii verzi, flori, sunt mai multe de făcut”, a spus Delicoti.