Europarlamentarul USR Nicolae Ştefănuţă, apel la salvarea Pădurii Comorova. "Este o investiţie pentru viitor"

Reamintim faptul că din Pădurea Comorova mai există doar 395 de hectare în proprietatea municipiului Mangalia, suprafață aflată în pericol de dispariție tocmai din cauza statutului juridic pe care îl are în prezent, fapt ce a permis acțiunile abuzive de împroprietărire ale mai multor dezvoltatori imobiliari și, implicit, defrișările masive din anii trecuți.



Mai mult decât atât, un proiect anunțat de Primăria Mangalia prevede că o suprafață de 201 hectare din pădure, proprietate privată, va fi transformată în parc prin accesarea de fonduri europene. Strângerea de semnături din campania „Uniți salvăm Pădurea Comorova” reprezintă și un prilej de conștientizare a importanței pe care pădurea o are pentru județul Constanța, atât din perspectiva protejării mediului înconjurător, cât și din punct de vedere istoric.





Problema Pădurii Comorova este una încă actuală, chiar dacă USR Mangalia a reuşit să strângă semnăturile necesare pentru a o trece din domeniul privat în domeniul public al statului român.Pentru ca Pădurea Comorova să fie salvată, este necesar ca aleşii locali din Mangalia să pună acest proiect pe ordinea de zi a unei şedinţe de consiliu extraordinare şi să voteze afirmativ acest lucru.Europarlamentarul USR Nicolae Ştefănuţă a expus problema în cadrul Parlamentului European.Acesta a ţinut un discurs despre cât de importantă este Pădurea Comorova şi despre cum ar trebui ca aceasta să fie tratată. Totodată, Nicolae Ştefănuţă a lăudat iniţiativa preşedintelui USR Mangalia, Semiran Abdurefi, şi a lui Dumitru Paris.„La noi, la români, este o vorbă veche. Cine are pădure, are aur! Este cel mai de preţ lucru pe care îl putem avea. Şi totuşi, de ce continuăm să ne punem pădurile în pericol? De ce, încă, asaltăm natura, aşa cum se întâmplă în cazul Pădurii Comorova din judeţul Constanţa? Este singura pădure încă în viaţă de pe litoralul românesc al Mării Negre. Noroc că mai există oameni care nu se dau bătuţi şi luptă pentru fiecare copac din oraşul lor. Oameni ca Semiran Abdurefi sau Dumitru Paris, care iau lucrurile în mână şi opresc abuzul. Ei nu închid ochii pentru bani, este foarte important, dar iniţiativele lor civice înseamnă, totuşi, puţin şi politica trebuie să facă mai mult. Iată că, în mandatul lui Bolsonaro, defrişările din Amazonia au ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 14 ani. Se întâmplă sub ochii noştri! Avem nevoie de acţiune globală, nu doar europeană, dar este bine că acum începem cu acţiunea europeană. Ce diferenţiază liderii extraordinari de cei slabi, într-o perioadă atât de încărcată? Curajul şi asumarea unor decizii dificile”, a declarat Nicolae Ştefănuţă.Eurodeputatul nu s-a oprit aici. El a vorbit în faţa Parlamentului European şi despre alte păduri din Europa sau chiar de cea din Amazonia, care riscă să dispară din cauza defrişărilor masive şi abuzive.Nicolae Ştefănuţă susţine că menţinerea în viaţă a pădurilor este necesară pentru sănătatea copiilor noştri şi speră ca aceştia să se poată bucura de natura care uneori este încântătoare.Europarlamentarul a amintit şi de iniţiativa noului Rege Charles al III-lea, care a lansat la Sibiu un proiect european de restaurare a peisajelor forestiere din Europa.