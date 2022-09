Sorin Grindeanu: „Incidentul de la Şcoala de vară a TNL îmi lasă un gust amar”

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că îi lasă un gust amar ce s-a întâmplat la Şcoala de vară a Tineretului Naţional Liberal, unde tinerii liberali au adus injurii social-democraţilor, adăugând că s-ar fi aşteptat ca şi alţi lideri PNL să se delimiteze public de ce s-a întâmplat acolo.Grindeanu a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, ce părere are de atitudinea tinerilor liberali la Şcoala de vară, care au adus injurii PSD.„Am văzut poziţia doamnei Mareş, preşedinta TNL, şi-a cerut scuze. Am văzut, de asemenea, şi declaraţiile doamnei preşedinte interimar de la Senat, Alina Gorghiu. Îmi lasă un gust amar, vă spun sincer. Înţeleg, am făcut parte din TSD, am fost şi eu la şedinţe, de prin '96, la organizaţiile de tineret. Mă aşteptam ca şi alţi lideri ai PNL să dea declaraţii prin care se despart. Eu vă spun că, dacă la noi se întâmpla acest lucru, în mod sigur preşedintele partidului, dacă nu unul din membrii Biroului Permanent, ar fi ieşit şi s-ar fi delimitat de aceste declaraţii. Eu m-aş fi aşteptat ca lucrul ăsta să se întâmple”, a spus Grindeanu.Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că e ruşinos ce s-a întâmplat la Şcoala de vară a Tineretului Naţional Liberal, unde tinerii liberali au adus injurii social-democraţilor, adăugând că acest incident i-a lăsat un gust mai mult decât amar.„E ruşinos ce s-a întâmplat. Am văzut că preşedinta TNL şi-a cerut scuze şi o felicit. Îmi lasă un gust mai mult decât amar tot ceea ce s-a întâmplat. Data viitoare îi invit la TSD, unde au avut ateliere pe fiecare domeniu, au discutat”, a spus Ciolacu, la România TV.