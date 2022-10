Primarul Anica Tufă, noi proiecte pentru comuna Gârliciu. "Trebuie să ne dezvoltăm"

„Am început să asfaltăm mai multe străzi din Gârliciu. Încă nu s-au terminat lucrările, însă facem eforturi să finalizăm cât mai repede acest proiect. Am mai multe planuri pe care sper să reuşesc să le îndeplinesc. În comuna noastră există mulţi oameni care se deplasează cu bicicleta, astfel că m-am gândit că nu ar strica să facem o pistă de bicicletă



dintr-un capăt în celălalt al satului. Un alt proiect care, însă, nu este finalizat este cel legat de sistemul de canalizare. Vreau să mă ţin de cuvânt şi să duc la bun sfârşit acest proiect pentru că aşa nu se mai poate. Atunci când plouă, ne inundăm. Situaţia se va schimba, dar trebuie să o luăm pas cu pas. Am promisiunea domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, că ne va ajuta cu o sumă de bani pentru a putea să o scoatem la capăt”, a declarat Anica Tufă.



Edilul nu se opreşte aici cu aceste proiecte. Anica Tufă spune că a făcut eforturi pentru a găsi sume de bani în scopul igienizării şcolii din Gârliciu, dar şi a grădiniţei.



„Educaţia este un lucru foarte important pentru copii. Ei trebuie să înveţe într-un mediu sănătos. Ce am găsit la şcoală, dar şi la grădiniţă este de neacceptat. Am rămas îngrozită. Parchetul nu mai fusese schimbat de o grămadă de ani. Din puţinul pe care l-am avut, am alocat fonduri şi am trecut la treabă. Avem o casă mortuară în Gârliciu care însă nu a mai fost renovată de mult timp. Vreau să o renovăm sau, dacă vom avea banii necesari, vreau să construim una nouă. Mă gândesc să fac şi o sală de sport pentru copii. Ei trebuie să aibă un loc în care să facă sport. Nu putem să îi lăsăm să bată mingea pe stradă şi să riscăm să se întâmple vreun accident nefericit”, a mai spus Anica Tufă.



Primarul din Gârliciu este de părere că partidul din care face parte, ADER, este un partid mic şi din această cauză comuna pe care o administrează este de multe ori ocolită de autorităţi.



„Aşa cum am mai spus şi în trecut, am ghinionul să fac parte dintr-un partid mic. Nu ne putem lupta cu PSD sau PNL. Dacă aş şti că aş face bine comunei noastre, aş putea să merg într-un alt partid mai mare, dar nu cred că este cazul acum. Eu am conştiinţa curată şi doar Dumnezeu ştie câte eforturi fac în fiecare zi. Oamenii din comună sunt, evident, de două tipuri. Unii mă plac, alţii nu. Nu am pretenţia să mă placă cineva. Vreau doar să punem toţi umărul şi să dezvoltăm această comună”, a concluzionat Anica Tufă.





