Nicu Ștefănuță, după inspecția Parlamentului European în pădurile din România: „Furtul de lemn este semnificativ”

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță (the Greens/EFA) s-a aflat săptămâna aceasta într-o delegație în pădurile din România, organizată de Comisia pentru Petiții a Parlamentului European. Împreună cu alți 7 eurodeputați, Nicu Ștefănuță, singurul membru al Comisiei pentru Mediu din delegație, a vizitat pădurile din Făgăraș și Suceava. Scopul misiunii a fost acela de a arăta impactul defrișărilor ilegale din România și a găsi soluții pentru oprirea acestora.„La Suceava ni s-a spus că abia 0.15% din materialul lemnos este recoltat ilegal. Ori asta nu este posibil. Chiar Poliția spune că doar pe partea de transport se constată că 3% din materialul lemnos este ilegal. ONG-urile spun că până la 80% din acesta este tăiat ilegal. Institutul pentru Cercetări Silvice dă o cifră de 50%. Mai mult, abuzurile, violența asupra activiștilor de mediu nu s-ar justifica dacă cifrele furtului ilegal de lemne ar fi atât de mic. Comisarul European pentru Mediu, Virginijus Sinkevičius, are deja pe masă decizia privind procedura de infringement în cazul defrișărilor ilegale din România. Este în interesul nostru să oprim furturile ca să nu avem infringement, adică amenzi uriașe de la Comisia Europeană. Dacă se taie lemn valoros dintr-o pădure virgină, dintr-o pădure seculară, nu e același lucru ca și când tai dintr-o pădure veche, de câțiva ani, de câteva decenii. Este mult mai grav pentru ecosisteme, solul nu se mai reface, pădurea nu mai are funcția de captare a dioxidului de carbon. 37% din bugetul UE e legat de mediu, iar 7% e legat de biodiversitate. Noi, dincolo de <>, suntem grădina lui Noe pentru că avem de toate, avem o bogăție extraordinară, avem nenumărate specii de animale și plante. Europarlamentarii au fost impresionați de această frumusețe. Deci banii europeni sunt legați direct de capacitatea noastră de a-i lua”, încheie europarlamentarul sibian.Delegația Parlamentului European a fost formată din europarlamentarii Nicu Ștefănuță, Vlad Gheorghe, Cristian Terheș, Lorant Vincze, Yana Toom, Alexander Bernhuber, Maite Pagazaurtundua și Andrey Slabakov.Nicu Ștefănuță este primul eurodeputat român afiliat grupului politic al Verzilor din Parlamentul European (Greens / EFA) și este în prezent membru al comisiei de Bugete și al Subcomisiei de Sănătate Publică. Totodată, europarlamentarul sibian activează drept membru supleant în Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță alimentară (ENVI), în Comisia pentru Transporturi și Turism (TRAN) și face parte din delegația Parlamentului pentru Relațiile UE cu Moldova precum și din Delegația Parlamentului pentru relația cu NATO.