Comuna Valu lui Traian, pe primul loc într-un clasament despre cuantumul bugetului local. "Continuăm să investim"

„În fiecare an, bugetul nostru este dedicat în cea mai mare parte investițiilor. Comuna se extinde în mod continuu și trebuie să ținem pasul cu infrastructura. Sunt primar la al 5-lea mandat și tot investesc și gândesc strategii de dezvoltare și nu mai termin. Știu că asta este menirea unui primar, să atragă fonduri. Și sper ca cetățenii să mă înțeleagă atunci când nu mă găsesc la primărie, pentru că fondurile nu se atrag din birou. Mă bucur că am alături de mine o echipă care să facă posibilă includerea în astfel de topuri și vom lucra în continuare cu aceeași dedicare, pentru comuna noastră”, a declarat primarul Florin Mitroi.



Mai exact, în anul 2021, Valu lui Traian a atras fonduri nerambursabile în valoare de 3.630.466 lei pentru investiții. La acestea a adăugat doar pentru investiții 6.471.948 lei din bugetul local și credite. Așa a ajuns comuna Valu lui Traian să fie inclusă în topul de mai sus cu venituri totale de 33.300.000 de lei (în calcul au fost incluse și sumele primite din bugetul de stat pentru funcționarea instituțiilor școlare etc).



Având în vedere că în 2022 sumele au fost în creștere, Primăria Valu lui Traian așteaptă cu nerăbdare și topul ce va fi realizat anul viitor și are convingerea că eforturile sale se vor concretiza în asigurarea unor condiții tot mai bune de trai locuitorilor comunei.



Străzi asfaltate pentru o infrastructură mai dezvoltată



Primarul Florin Mitroi ne-a precizat că are de gând să asfalteze câteva străzi, dintre care una este deja finalizată. Este vorba despre strada Constanţei, mai exact segmentul dintre strada Traian şi blocurile ANL.



Acest proiect a putut fi realizat cu ajutorul fondurilor europene prin programul FADR şi totodată a fost cofinanţat cu ajutorul bugetului local. Valoarea totală a lucrărilor la această stradă este de 619.296 lei fără TVA. Această stradă va reprezenta practic calea de acces către actuala sală de sport a localităţii şi către Complexul Sportiv de care am amintit într-un material redactat în luna septembrie a acestui an.





Localitatea care se învecinează cu municipiul Constanţa se află pe primul loc în acest top datorită cuantumului bugetului local.În urmă cu câţiva ani, aceeaşi comună a ocupat locul al doilea în acelaşi clasament, datorită sumelor mari atrase din funduri nerambursabile, aproape 2.000 de euro per locuitor.