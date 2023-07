În sudul litoralului, doar anumite parcări vor fi cu plată

Consilierii locali din Mangalia, reuniți într-o ședință ordinară, au adoptat proiectul de hotărâre inițiat de primarul Cristian Radu, care vizează, pentru al doilea an consecutiv, suspendarea plății tarifului de parcare în oraș și stațiunile turistice Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter și Neptun-Olimp, cu excepția anumitor zone. Conform noului act administrativ, turiștii care aleg ca destinație de vacanță Mangalia și stațiunile arondate vor plăti taxa de parcare, pe perioada actualului sezon estival, doar în următoarele locații: „Portul Turistic”, „Cordonul Saturn-Venus” și zona „La Steaguri”.În aceste zone, tariful va fi de 3 lei/oră pentru parcările din Mangalia și de 5 lei/oră pentru cele din stațiuni, tarifele pe zi fiind de 15 lei pentru locurile de parcare din oraș și de 20 de lei pentru parcarea în stațiunile din sudul litoralului.„Am menținut gratuitatea la plata parcării pentru a atrage cât mai mulți turiști să vină în vacanță în stațiunile din sud, dar am menținut tarifele în cateva zone destinate plății parcării, pentru a evita supraaglomerarea și a nu se crea ambutejaje în aceste locații. În ultimii ani, am atras fonduri europene pentru amenajarea falezelor din Mangalia și zona La Steaguri, dar și a centrului vechi al Mangaliei. Recent, am finalizat lucrările de modernizare a stațiunii Saturn, Neptun-Olimp, am reabilitat iluminatul stradal în oraș și stațiuni și am reamenajat spațiile verzi, stațiunile noastre fiind remarcate de turiști tocmai pentru suprafețele verzi generoase și atractive. În prezent, lucrăm la reabilitarea falezei din Cap-Aurora și vom continua să modernizăm celelalte stațiuni pentru a stimula turiștii să vină pe litoral în număr cât mai mare”, a precizat primarul Mangaliei, Cristian Radu.