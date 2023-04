Semiran Abdurefi, noi dezvăluiri despre Pădurea Comorova. "Terenul costă 400.000 de euro"

Recent, Semiran Abdurefi a dezvăluit cât ar costa terenul de 4 hectare din pădure despre care ne-a vorbit în urmă cu o perioadă. Este vorba despre suma de 400.000 de euro.





„Încă de când am aflat de licitația pentru vânzarea a 4 hectare de pădure din zona Popasul Căprioarelor-Comorova, am cerut Primăriei Mangalia să preia, în contul datoriei, terenul cu pricina. Am trimis o solicitare din partea USR Mangalia, prin senatorul Remus Negoi, ca acest teren-pădure să intre, înapoi, în proprietatea municipalității. Ni s-a răspuns că terenul se vinde în baza unei legi, de zici că noi asta i-am întrebat! Dar știm practica administraţiei locale de a răspunde vorbind despre OZN-uri și nu despre obiectul solicitat. Așa cum am atenționat cu o lună în urmă, uite că terenul iese la vânzare, prin licitație, a treia oară, la fix jumătate din prețul inițial, adică la 400.000 mii euro (10 euro/mp), cât o casă din cartierul Dobrogea 1! Deunăzi, m-am întâlnit cu primarul Cristian Radu pe holul primăriei și l-am abordat personal, rugându-l să preia terenul, dacă tot nu s-au găsit cumpărători la prima licitație. Mi-a răspuns ca este o idee bună și că va avea în vedere această soluție. Ce vreau să vă spun, atunci când impostura și minciuna devin practici administrative, când vinzi unor rechini imobiliari viitorul unui oraș din care tinerii aleg să plece din lipsă de perspective, atunci situația este foarte gravă, înseamnă că noi toți asistăm și contribuim, prin tăcere, la moartea unui oraș! Nu boomerii sunt viitorul Mangaliei, ci generația Z, generația Alpha, iar ei nu mai sunt și nu vor mai fi în Mangalia”, a transmis Semiran Abdurefi.





Consilierul judeţean din Constanţa Semiran Abdurefi, care este totodată şi preşedintele USR Mangalia, continuă demersurile pentru salvarea Pădurii Comorova.