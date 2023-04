Primarul comunei Gârliciu: "Ne-au dat cu stânga şi ne-au luat cu dreapta"

Edilul a precizat că mai are alte două proiecte pe care vrea să le ducă la bun sfârşit.





„Avem o casă mortuară în Gârliciu, care însă nu a mai fost renovată de mult timp. Vreau să o renovăm sau, dacă vom avea banii necesari, vreau să construim una nouă. Mă gândesc să fac şi o sală de sport pentru copii. Ei trebuie să aibă un loc în care să facă sport. Nu putem să îi lăsăm să bată mingea pe stradă şi să riscăm să se întâmple vreun accident nefericit”, a mai spus Anica Tufă.





Șefa administrației din Gârliciu ne-a vorbit şi despre şedinţele de Consiliu Local, afirmând că nu au existat niciodată probleme în votarea proiectelor şi, chiar dacă aleşii locali reprezintă partide diferite, aceştia s-au înţeles în momentul în care au luat decizii importante pentru comunitate.





„Ședinţele de Consiliu Local decurg întotdeauna foarte bine. Avem cinci consilieri ADER, patru PSD şi doi PNL. Absolut toate proiectele au fost aprobate. Nu avem divergenţe. Toţi avem un singur ţel, interesul cetăţeanului, indiferent de partidul de provenienţă. Oamenii nu au ales partidul, au ales oameni care să le reprezinte interesele. Dacă în acest mandat descopăr că pot să fac ceva bun pentru oamenii din comuna mea, voi candida şi la următoarele alegeri la primărie. Eu vreau să fiu cât mai pragmatică. Nu mi-aş dori să mă implic în 99 de proiecte şi să nu realizez niciunul. Prioritară este infrastructura. Atunci când plouă în Gârliciu, există drumuri care devin impracticabile” , a concluzionat Anca Tufă.





Chiar dacă în trecut edilul ne-a povestit că a avut mereu probleme cu banii destinaţi pentru aceste proiecte, acum situaţia s-a schimbat. „Am depus un proiect pentru asfaltare. Sper să am sorţi de izbândă şi să îmi ajute Dumnezeu. Vreau să mai depun un proiect pentru eficientizare termică la căminul cultural şi reabilitarea acestuia. Suntem la capitolul proiecte în curs de finalizare. Avem o problemă cu canalizarea. Nu am reuşit să terminăm pentru că ne-am împiedicat de o autorizaţie şi acum am demarat lucrările să finalizăm şi acest proiect. Nu ştiu cât va dura. Nu am primit niciun ban din Fondul de Rezervă de la stat. De când sunt primar mi-au dat 75 de mii de lei din sume defalcate şi ne-au luat pentru impozit. Ne-au dat cu stânga şi ne-au luat cu dreapta. Nu am făcut nimic. Mă bucur măcar că am reuşit să reabilităm parterul grădiniţei, pentru că acolo am identificat un focar de infecţie. Copiii se puteau îmbolnăvi din cauza mucegaiului. În această grădiniţă nu s-a făcut igienizare de peste 20 de ani. Sub parchet era nisip umed şi de acolo provenea mirosul”, a povestit Anica Tufă.