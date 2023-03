Noi proiecte de creștere a suprafețelor de spațiu verde în Constanţa

Primăria Constanța, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Palatul Copiilor Constanța și Asociația „Act for Tomorrow” au făcut un nou pas important pentru a transforma Constanța într-un oraș mai verde și mai curat. În acest sens, în cursul zilei de joi, 16 martie, a fost semnat protocolul de colaborare pentru programul „Natură Urbană - Oxigen pentru Constanța”. Ca urmare, factorii implicaţi își asumă ca în următorii doi ani să dezvolte și să sprijine noi proiecte de regenerare urbană, de creștere a suprafețelor de spațiu verde la nivelul oraşului nostru, creare de păduri urbane, să dezvolte noi activități de educație și voluntariat pentru comunitate adresate copiilor, tinerilor și adulților din Constanța și acțiuni pentru a spori gradul de colectare și reciclare a deșeurilor.Printre activitățile care vor fi dezvoltate începând din acest an în cadrul programului, se numără: ateliere pentru copii și adulți, privind educația pentru mediu și schimbări climatice și educația pentru sustenabilitate; plantări de pomi, arbori și arbuști; ateliere de grădinărit; proiecții de filme educative pentru copii. Acestora li se adaugă evenimente de voluntariat care presupun ecologizarea și igienizarea unor zone afectate de deșeuri aruncate iresponsabil, picturi murale realizate de elevi și tineri şi campanii de conștientizare la nivelul populației municipiului Constanța.Primii pași vor fi realizați în această primăvară, printr-un prim proiect de regenerare urbană. Următorii pași vor fi realizați prin activități practice adresate elevilor și adulților, desfășurate în cadrul programului „Săptămâna Verde”, care vizează un proces de transformare de care va beneficia Palatul Copiilor.Precizăm că programul „Natură Urbană - Oxigen pentru Constanța” vine în continuarea parteneriatului dintre Primăria Constanța și Asociația „Act for Tomorrow”, prin care, în ultimii trei ani au fost realizate o serie de proiecte de mediu pentru Constanța.