Lipsă de interes! Doar trei petice de verdeață au fost adoptate de constănțeni

Cu toate că problematica mediului este „trâmbițată” de mulți, ca fiind de interes, în realitate puțini și-au manifestat intenția de a pune umărul la îngrijirea spaților verzi. Astfel, „de la demararea proiectului «Adoptă un spațiu verde» și până în prezent au fost depuse un număr total de 27 de cereri în vederea adoptării unui spațiu verde”, au precizat pentru „Cuget Liber” reprezentanții primăriei. Dintre acestea, doar trei au fost încheiate cu un protocol de colaborare pentru adopție a spațiilor verzi. Iar spațiile verzi adoptate sunt amplasate: în giratoriul de pe strada Soveja, numărul 15C, al doilea tot pe strada Soveja, numărul 68, în cartierul Tomis III, iar al treilea pe strada Pescarilor, numărul 24. „În cazul spațiilor verzi adoptate, au fost realizate verificări, pentru a se constata dacă au fost respectate prevederile din protocolul de colaborare.Nu au fost sesizate nereguli în cadrul ducerii la îndeplinire a prevederilor protocoalelor de colaborare”, se mai arată în comunicarea transmisă.



Lista spațiilor verzi pentru care au fost depuse solicitări, dar nu au fost adoptate





„În cazul cererilor de adopție a unui spațiu verde în care nu avem încă încheiat un protocol de colaborare, nu au fost îndeplinite cerințele necesare încheierii unui protocol de colaborare, fie din cauza faptului că spațiul care se doreşte a fi adoptat nu este domeniu public, fie solicitanții nu au mai depus un proiect de amenajare fără a ne transmite motivele pentru care nu doresc să continue. Unele cereri sunt încă în lucru”, au afirmat reprezentanții Biroului de presă de la nivelul Primăriei Constanța, cu privire la solicitările neconcretizate.





Cât privește lista spațiilor verzi pentru care au fost depuse solicitări, dar nu au fost încheiate protocoale de colatoare, aceasta este:



-bd. 1 Mai, nr. 8, bl. J2A, sc. D;



-Lac Siutghiol, stațiunea Mamaia, bd.Mmamaia, nr. 341;



-CET, CORA Brătianu;



-str. Pescarilor, nr. 49, bl. FZ17A, SC. B - în fața blocului;



-bd. Mamaia, nr.431C;



-b-dul. Alexandru Lăpușneanu, nr. 93, bl. LV22, sc. A, parter, ap. 1;



-strada Marcus Aurelius, nr. 4;



-bd. Aurel Vlaicu, nr. 39, bl. PC2, sc. D, ap. 58, zona din jurul blocului;



-bd. Mamaia - zona din jurul hotelului Delfin;



-Gară - colț cu șos. Mangaliei și bd. 1 Mai;



-Palazu Mare, malul lacului adiacent străzilor Tache lonescu și Iuliu Maniu;



-bd. Ferdinand, nr. 118, Piața Victoriei - bl MTTC;



-str. Soveja, nr. 83, bl. DR30, sc. A, et. 8 - zona blocului DR30;



-zona Mircea cel Bătrân, nr. 145, bl. SM;



-zona Faleza Cazino sau Parc Far;



-str. Fântânele, nr. 4;



-parc Far, parc Gară, parc Casa de Cultură;



-str. Avram Iancu, nr. 11- 13 — în fața blocului;



-zona aflată în stricta apropiere a hotelului Flora, Mamaia;



-zona Casa Căsătoriilor, str. Mihai Eminescu, nr. 2B



-bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 108, bl L2;



-str Dionisie cel Mic, bl. 64, nr. 55;



-str. Aurel Vlaicu colț cu Baba Novac;



-bd. Ferdinand, nr. 73, Bl. A6.





În vara lui 2021, administrația publică locală în fruntea căreia se află primarul Vergil Chițac venea în fața constănțenilor cu un proiect prin care își propunea să crească interesul cetățenilor urbei pentru conservarea, îngrijirea și chiar mărirea spațiului verde din orașul de la malul mării. Un capitol la care Constanța este deficitară, fiind de notorietate că suntem departe de norma impusă de 20 de metri pătrați de spațiu verde/locuitor. Oricine poate solicita primăriei să ia în grijă un spațiu verde: persoane fizice, persoane juridice, organizații non-guvernamentale, fundații, instituții etc. Trebuie să facă o solicitare către administrația locală, în care să indice spațiul vizat, să parcurgă ghidul privind activitatea de întreținere spații verzi și să prezinte un proiect de amenajare.