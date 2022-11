Suferințe pe trotuarele din zona Casei de Cultură. "Mă lupt cu morile de vânt!"

„Eu am împlinit 83 de ani, iar soția mea 79 de ani. De peste 20 de ani este paralizată, iar eu am grijă de ea. Când trebuie să ajungem la medicul de familie, drumul este un chin. În primul rând, trotuarul din fața casei noastre este plin de gropi și denivelări. Buruienile cresc, eu ies la ceva vreme și le curăț cu o sapă, numai să nu mai vină oamenii în zonă, cu câinii să își facă nevoile aici. Curăț inclusiv în dreptul sediului Protecției Consumatorilor, că altfel nu putem trece pe trotuar din cauza bălăriilor. În urmă cu câțiva ani, am făcut solicitare către primărie, am fost și în audiență, să se monteze vreo șapte stâlpișori în dreptul gospodăriei noastre. Nu neapărat pentru noi, pentru toată lumea! În fața Colegiului de Artă, cu care ne învecinăm, au fost montați 207 stâlpișori, dar pe strada Ion Nenițescu nu s-a putut, ni s-a spus să plătim dacă dorim. Era în jur de 150 de lei un stâlpișor, de unde atâția bani? Dar ar fi benefici acești stâlpișori, din mai multe considerente. În primul rând, pe toate trotuarele din zonă sunt înghesuite mașini. Au fost dărâmate garajele de lângă colegiu, a fost realizată o parcare, dar nu este suficientă. Drept pentru care pietonii sunt nevoiți să meargă pe carosabil. Dar ce facem noi, bătrânii sau copiii? Fie mergem pe carosabil și riscăm să fim loviți de mașini, fie ne rupem hainele în gardul viu. În zilele când avem nevoie să ajungem, cu soția, la medicul de familie, drumul este un chin. O luăm pe strada Poporului, unde, ce e drept, au fost reabilitate trotuarele, dar au fost îngustate într-atât că nu avem loc să mergem unul lângă celălalt. Iar soția mea are paralizie, se deplasează cu foarte mare greutate, are nevoie de susținere”, ne-a semnalat constănțeanul Ion Tănase.