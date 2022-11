Începând de duminică, 20 noiembrie sistemul de bike-sharing va fi oprit. Ca urmare, mai puteți folosi doar săptămâna aceasta bicicletele puse gratuit la dispoziția lor de Primăria Municipiului Constanța. Menționăm că„Black Sea Bike - Diversification of the tourism services in Constanța - Balchik cross border region by bike – BSB” s-a dovedit a fi un proiect de succes și anul acesta: peste 50.000 de trasee au fost efectuate în 2022.