Situaţie îngrijorătoare la Constanţa! Peste 900 de oameni, "compostați" de maidanezi

„Eu am fost muşcată de mână în urmă cu aproximativ trei săptămâni, dar nu m-am mai dus la spital. Rana a fost superficială şi am tratat-o singură acasă, dar mi-a fost teamă după aceea ca animalul să nu fie turbat”, ne-a declarat Delia V.







„Eu am văzut că patrupedul care m-a «capsat» a reacţionat agresiv când i-am gonit pe el, şi pe ceilalţi din gaşca lui din faţa casei mele. M-a muşcat şi a trebuit să merg la spital, deoarece mi-a fost frică să nu păţesc ceva mai grav”, a adăugat Ionel P.





Aceştia sunt doar doi dintre oamenii care solicită municipalităţii să desemneze persoane responsabile care să se ocupe de adunarea patrupedelor de pe străzi, care, se pare, în ultimii ani, s-au tot înmulţit. Referitor la această situaţie, viceprimarul Constanței Ionuț Rusu ne-a declarat că s-au mai făcut câțiva pași importanți în ceea ce privește obținerea avizelor pentru a intra în posesia autorizației de construire a noului adăpost pentru animalele fără stăpân, asta în condiţiile în care actualul adăpost nu mai poate găzdui niciun animal în plus, din lipsă de spaţiu. „Am trimis o scrisoare către Colegiul Medicilor Veterinari pentru ca, pe viitor, să fie organizate mai multe acțiuni de sterilizare decât până acum, pentru că numai așa vom putea rezolva situația”, a declarat acesta, pentru „Cuget Liber”. Reamintim că, la acest moment, capacitatea adăpostului este depăşită, nemaifiind spaţiu suficient pentru a găzdui în padocuri şi alte patrupede. Între timp, feriţi-vă spatele, iar dacă aveţi ghinionul de a fi muşcaţi, mergeţi de îndată la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa. Potrivit directorului, dr. Claudia Cambrea, unitatea sanitară are vaccin antirabic pentru persoanele care au fost „compostate” de maidanezi sau de propriile animale. Aceştia se pot prezenta la centrul antirabic, care funcționează în demisolul clădirii și are regim de spitalizare de zi.





Acestea sunt doar cifrele oficiale, pentru că, în realitate, numărul celor care cad victime muşcăturilor de câini este, cu siguranţă, mult mai ridicat, doar că unele persoane, chiar dacă sunt „compostate”, nu se prezintă la medic. Ca urmare, este posibil ca numărul real al pacienţilor să fie cel puţin încă o dată decât cifrele oficiale. De ce atât de multe cazuri? Uneori, câinii atacă din cauza fricii, de aceea trebuie să fiți atenți la semnele care ar putea să vă indice acest lucru: privirea fixă, întoarcerea capului în direcția opusă atunci când vă apropiați de ei. Alteori, însă, ei patrulează prin cartiere în haite. De fapt, prin tot orașul pot fi văzute haite întregi de câini comunitari, care pun în pericol viaţa copiilor şi a adulţilor, în condițiile în care numeroase animale fără stăpân sunt agresive.