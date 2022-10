Administrația locală "aruncă" pe piață peste un milion de lei pentru repararea băncuțelor din Constanța

Se vizează a fi reparate sute de bănci, din parcurile Constanței, din stațiunea Mamaia, dar și de pe faleză. În lista anexată caietului de sarcini sunt cuprinse aproape 1.000 de bănci din parcurile Tăbăcărie, Doraly, Far, Poarta 6, Gară, Tomis II, Casa de Cultură și de pe promenadele de la malul mării etc, respectiv bănci de odihnă tip „Italia”, „Rușovan”, bănci cu mânere de țeavă, cu spătar și fără; de asemenea, lista mai cuprinde 30 de seturi de mese cu o bancă, 60 de seturi de mese cu două bănci, patru mese mari, dar și 11 bănci cu led în formă circulară, 30 de scrumiere stradale, care trebuie curățate și revopsite, alte câteva zeci de coșuri de gunoi, care trebuie recondiționate, 26 de foișoare și pergole, 50 ml de balustradă etc.



Criteriul de atribuire se va face pe baza prețului cel mai scăzut, iar durata contractului de achiziție va fi de 12 luni.











„Reparațiile curente la toate categoriile de mobilier urban se desfășoară în scopul conservării fondului existent, pe tot parcursul derulării contractului, ori de câte ori este nevoie. Obiectul prezentului caiet de sarcini constă în execuția tuturor lucrărilor descrise și cuantificate cantitativ în lista de cantități. Garanția lucrărilor executate în cadrul contractului va fi de 6 luni de la data proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor de reparații aferente ordinelor de lucru.











Pe perioada garanției, executantul are obligația, în urma dispoziției beneficiarului, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte datorate nerespectării clauzelor contractuale sau a tehnologiei de execuție de către acesta. Aceste lucrări se vor realiza pe cheltuiala proprie a executantului, fără a pretinde plată suplimentară”, mai este precizat în caietul de sarcini.





Autoritatea publică locală a Constanței a lansat un anunț de achiziție de lucrări de reparații ale mobilierului urban din municipiul reședință de județ. „Achiziția lucrărilor se impune în scopul realizării unui ambient plăcut al orașului, pentru menținerea imaginii Constanței de municipiu curat și îngrijit, oraș turistic, port la Marea Neagră”, se arată în caietul de sarcini făcut public de reprezentanții primăriei. Valoarea estimată a achiziției se ridică la 899.819 lei fără TVA (respectiv 1.070.784 lei cu TVA).