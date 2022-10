Construit de Tranulis în doar șase luni, reabilitarea Teatrului de Stat ar putea fi terminată prin 2025

Reamintim că Primăria Constanța a anunțat atribuirea contractului pentru elaborarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului „Reabilitarea și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski”. Studio Art Construct SRL, câștigătorul contractului, cu o valoare de 677.353,06 lei fără TVA, are la dispoziție 36 de luni pentru a demara studii de teren, expertiza tehnică, auditul energetic, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul tehnic și documentația tehnică pentru autorizația de construire. Așadar, prin 2025, artiștii Teatrului „Oleg Danovski” vor fi nevoiți să-și caute o scenă pe care să performeze.







„Pe zi ce trece descoperim fel de fel de vicii în construcția veche”





Actuala panoplie de „Șantier în lucru” aflată pe clădirea Teatrului de Stat anunță finalizarea lucrărilor pe data de 1.05.2023. Termen care știm deja că nu se va respecta încă de la descoperirea, în foaierul teatrului, a bucății de zid antic din incinta Cetății Tomis. Ieri, însă, de la șeful de șantier Gabriel Croitoru aveam să aflăm că nu punerea în valoare a zidăriei antice ar fi problema, ci viciile ascunse de o clădire ridicată acum 95 de ani.











„Suntem la al treilea proiect sau, mai bine spus, la a treia rezolvare tehnică. La pereții laterali noi trebuia să desfacem tencuiala, pentru a o cămășui, adică să punem o plasă sudată de 8 cm și-apoi să-i tencuim 7 cm. Dar când am dat tencuiala jos, am descoperit că zidăria era goală pe dinăuntru; construită din două ziduri de 12 cm cu un gol de 30 cm între ele. S-a schimbat soluția, am dat jos unul dintre ziduri și facem o zidărie plină. În partea de la foaier, din cauza lucrărilor de arheologie, am continuat abia după ce ne-au dat voie domnii arheologi. Am desfăcut și acolo toți stâlpii și am descoperit că structura de rezistență trebuie modificată în totalitate. Nu numai pe zidărie, ci și pe înălțime. Studiul care s-a făcut la început s-a realizat cu teatrul funcționând, iar acum, desfăcând tencuielile și elementele de beton și de cărămidă, se modifică soluția de rezistență. Încă nu putem oferi o prognozare a finalului lucrărilor, deocamdată. Poate după ce vine domnul arhitect cu noul proiect, împreună cu domnii expert și inginer de rezistență. Pe zi ce trece descoperim fel de fel de vicii în construcția veche. Am făcut numeroase lucrări suplimentare, care abia acum vor fi trecute în caietul de sarcini și în deviz, ca să înaintăm cât de cât”, a declarat Gabriel Croitoru, șef de șantier din partea constructorului Gamaro Dinamic Structure SRL. În plus, el a adăugat că randamentul va scădea odată cu venirea frigului.





„Noi facem tot ce se poate la interior, dar cu siguranță nu în același ritm”, a adăugat același interlocutor.













Norocul spectatorilor constănțeni este că actuala conducere a Teatrului de Stat a identificat o soluție prin transformarea fostelor birouri ale instituției în sală studio, care vara aceasta a suportat niște transformări importante și pe scena căreia va avea loc săptămâna aceasta inaugurarea sezonului cu o premieră semnată de prestigiosul regizor Radu Afrim.

Plecând de la vestea că și Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” urmează să devină șantier, fie și peste 36 de luni, am dorit să constatăm, la fața locului, dacă există șanse ca - până la primul baros în pereții de la „Danovski” - Teatrul de Stat să fie redat publicului.