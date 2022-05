Spațiul verde din fața blocului, motiv de dispută între vecini. "Și-a făcut terasă privată și țarc pentru câine!"

Bărbatul locuiește la unul dintre blocurile ANL de pe strada Brizei și a constatat, de ceva vreme, că vecina de la parter a îngrădit cu un gard de sârmă porțiunea de spațiu verde din fața imobilului, ba chiar a montat o porțită de acces, pe care o ține încuiată. „Când ne-am mutat aici, era haos, nu era verdeață, noi am amenajat tot. Am adus pământ, am plantat gardul viu, am vrut să fie frumos pentru noi. De la o vreme, vecina de la parter s-a decis să îngrădească spațiul verde. A montat un gard de plasă de sârmă și o porțită pe care o ține încuiată. Folosește spațiul pentru a-și ține câinele afară. Mai mult, și-a adus masă, scaune și a făcut o terasă în toată regula. Seara ies pe spațiul verde, dau drumul la muzică în dormitor la refuz și petrec în grădiniță”, relatează bărbatul situația cu care se confruntă de luni bune.



„Și-au bătut joc de Poliția Locală, care nu a luat nicio măsură eficientă”





Pentru că susține că nu a găsit înțelegere la vecini să oprească muzica, dată la maximum pentru ore bune aproape zilnic, a semnalat situația către Poliția Locală Constanța.





„În urmă cu două săptămâni, într-o luni, am făcut o sesizare telefonică la Poliția Locală. Marți a venit un echipaj, au evaluat situația, inițial mi-au transmis că nu este nicio problemă în faptul că spațiul verde este îngrădit, căci poarta de acces a fost descuiată și se permite accesul locatarilor. Că doar masa trebuie luată de pe spațiul verde. Miercuri, polițistul local m-a apelat din nou, pentru a mă ruga dacă pot să-i furnizez numărul de telefon al vecinei, pentru că i-a spus să ia masa, dar nu a vrut și să-i dea un nou termen. Joi m-a sunat din nou, de data aceasta să îmi spună că a aplicat o amendă și a dat termen de cinci zile pentru ridicarea mesei respective. În toată această perioadă, în fiecare seară, vecinii de la parter aveau petrecere pe spațiul verde, începeau la ora 18.00 și încheiau pe la 21.00”, ne-a relatat constănțeanul revoltat.





La începutul săptămânii următoare, masa a dispărut, doar pentru a fi înlocuită de o alta, spre sfârșitul săptămânii. „Au adus o altă masă, cu mușama cu tot, scaune, o mochetă. Poarta de acces este în continuare închisă, își ține câinele tot acolo. Și-au bătut joc de Poliția Locală, care nu a luat, practic, nicio măsură eficientă!”, a continuat bărbatul relatarea.



Poliția Locală cere o nouă reclamație, pentru a aplica o nouă sancțiune





Referitor la cele semnalate, am contactat reprezentanții Poliției Locale. Potrivit acestora, în urma celor sesizate a fost aplicată o sancțiune în valoare de 400 de lei și constănțencei i s-a pus în vedere să strângă obiectele de mobilier de pe spațiul public. Dacă locatarii blocului constată că cele reclamate nu au fost remediate, trebuie să revină cu o nouă sesizare la Poliția Locală Constanța. „Agenții de Poliție Locală vor reveni la fața locului, iar dacă cele semnalate se confirmă, va fi sancționată și asociația de locatari”, ne-au mai precizat reprezentanții instituției.







Menționăm că locatarul a realizat o nouă reclamație către Poliția Locală, dar și către Secția 5 Poliție, unde a semnalat existența unei stări conflictuale.





Un constănțean care locuiește în cartierul Poarta 6 afirmă că se străduiește, de ceva vreme, să se bucure de drepturile sale legale, iar demersurile făcute până în prezent la autoritățile publice locale s-au finalizat cu amenzi, dar nu și cu... impunerea bunului simț printre vecini!