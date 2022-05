Locatarii unui bloc, terorizați de un vecin cu probleme psihice. "Ne temem pentru siguranța copiilor noștri!"

Oamenii spun că au chemat Poliția în repetate rânduri, pentru scandaluri, bărbatul a fost internat pentru o scurtă perioadă în spital, dar aceste intervenții nu rezolvau problema. „Am tot sesizat Poliția, veneau, îl duceau la Palazu Mare, dar după câteva zile era înapoi acasă. Mama lui se plângea de fiecare dată când veneau polițiștii, dar când îi spuneau să vină la secție să depună plângere, refuza. Inclusiv când a lovit-o și i-a dislocat umărul a refuzat să depună plângere pentru vătămare corporală”, au mai arătat locatarii.



În prezent, oamenii spun că le este teamă că situația va degenera în curând. „De ceva timp a început să iasă pe casa scării să facă scandal. Ne este teamă pentru siguranța copiilor noștri. Noi nu putem să îi lăsăm să iasă singuri din bloc, pentru că în orice moment se pot întâlni cu el. În orice moment poate fi violent cu cineva. Este masiv, neîngrijit și agresiv verbal, ne este frică!”, au semnalat oamenii.



Singura soluție pentru ca bărbatul să aibă o viață protejată, iar vecinii să nu mai trăiască sub teroare ar fi încredințarea lui unui tutore care să se asigure că își urmează tratamentul medicamentos sau instituționalizarea într-un centru de specialitate. „Are un frate, dar acesta nici nu vrea să audă de ceea ce se întâmplă. Iar cu mama nu se poate discuta”, au afirmat vecinii.



Demersuri încâlcite, dar autoritățile promit măsuri



Situația semnalată de locatarii de pe strada Baba Novac reflectă o realitate tristă: lipsa de soluții practice pentru bolnavii psihic. Cazul a fost semnalat de „Cuget Liber” către autoritățile competente, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Direcția de Asistență Socială de la nivelul Primăriei Constanța și Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Reprezentanții tuturor acestor instituții au dat asigurări că vor fi realizate anchetele necesare și luate măsurile în consecință. Soluția legală, într-un astfel de caz, este scoaterea bolnavului psihic de sub tutela actuală, încredințarea către un alt tutore, în urma unei anchete sociale desfășurată de către autorități sau chiar internarea lui într-un centru. Între timp, dacă persoana respectivă este violentă și reprezintă un pericol pentru ea și pentru cei din jur, poate fi dispusă internarea nevoluntară, de către instanța de judecată, la solicitarea Poliției sau autorității locale, într-o unitate medicală de specialitate. Dar toate aceste demersuri sunt de durată și sunt mai dificil de realizat în momentul în care familia se opune, precum în cazul de față.



În centrele din județul Constanța nu mai sunt locuri, în 2021 nu au fost făcute internări!



Pe de altă parte, se impune subliniat și un alt aspect: există prea puține centre pentru persoanele cu dizabilități psihice, cel puțin în județul Constanța. Potrivit reprezentanților DGASPC Constanța, în momentul de față, în centrele de recuperare a persoanelor cu afecțiuni neuropsihice din județul Constanța este un surplus de aproximativ 200 de persoane. Legislația europeană impune reducerea capacității acestor centre, astfel că respectivele persoane vor trebui mutate: fie în locuințe protejate – care vor fi date în folosință abia din toamnă, unele dintre ele –, fie în familii. De asemenea, în prezent sunt pe lista de așteptare în jur de 140 de solicitări pentru internarea în centrele de recuperare, iar din centrele de plasament trebuie preluați în jur de 120 de tineri cu dizabilități neuropsihiatrice, care au ajuns la vârsta maturității. „Nu am mai făcut admiteri de anul trecut, pentru că suntem în proces de restructurare și nu avem locuri. Dar pot fi găsite alte soluții, vom face demersurile necesare pentru a stabili care este măsura ce se impune”, ne-au precizat reprezentanții DGASPC Constanța.





