Cristina Prună: „Guvernul transmite un semnal greşit potenţialilor investitori”

Guvernul, prin măsurile fiscale propuse, transmite un semnal greşit către mediul de afaceri şi efectele vor fi dezastruoase pentru economia românească, avertizează deputatul USR Cristina Prună.„Problema este că se transmite un semnal foarte greşit mediului de afaceri, către potenţialii investitori. Gândiţi-vă că legile şi Codul fiscal s-au modificat de mai multe ori într-un an. Am avut în august anul trecut O.U.G. 16, care a venit şi a introdus o serie de taxe, inclusiv creşterea taxelor de muncă. Munca part-time e impozitată la nivel full-time, adică munceşti două ore, plăteşti pe opt ore. Apoi, de la 1 ianuarie anul acesta, au intrat o serie de alte taxe, inclusiv pe IMM-uri, pe PFA-uri şi vine Guvernul, la opt luni de zile, şi introduce alte taxe. Deci trei creşteri de taxe într-un an şi un pic. În ce ţară aţi mai văzut să crească taxele o dată la şase luni, să crească taxele de aproape trei ori într-un an? Vă spun că orice ţară europeană care îşi doreşte să crească economia, să atragă noi investiţii nu face lucrul acesta”, a spus deputatul USR.Cristina Prună a afirmat, însă, că are speranţe mari că legea nu va trece de Curtea Constituţională, unde USR a anunţat deja că va ataca acest pachet de măsuri fiscale, fiind multe elemente de neconstituţionalitate, între acestea inclusiv faptul că Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.