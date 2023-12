Primarul Vergil Chiţac, planuri pentru reabilitarea Parcului Tăbăcărie. „Sunt deschis părerilor și propunerilor constănţenilor”

Edilul Municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a transmis că lucrările de reabilitare a Parcului Tăbăcărie, cel mai generos ca spațiu din Constanța, sunt în plină desfășurare.„Satisfacerea nevoii de spații urbane verzi, așa cum am mai spus, este un obiectiv prioritar în agenda mea, cu atât mai mult cu cât sunt foarte puține zone de relaxare în aer liber în orașul nostru. De mai bine de 40 de ani, constănțenii își petrec timpul liber, fac plimbări, aleargă sau pur și simplu se odihnesc în Parcul Tăbăcărie. Învechit, fără atracția principală, trenulețul care a fost vândut și apoi desființat, am considerat că parcul avea nevoie de o schimbare. Așa că ne-am propus să refacem traseele pietonale din interior și din zona de promenadă de pe malurile lacului. Refacem aleile pietonale cu diverse pavaje, de-a lungul cărora se vor instala elemente de mobilier urban nou care să redea frumusețea acestui parc. Vom reabilita Amfiteatrul reconstruindu-i scena de lemn și gradenele, iar Grădina Japoneză va fi reamenajată și astfel vom reda parcului frumusețea de odinioară”, a declarat primarul Vergil Chiţac.Pe de altă parte, edilul are în vedere şi introducerea unor elemente de noutate ce vor consta în amenajarea mai multor grădini tematice.„În același ton ne-am gândit să aducem și câteva elemente de noutate și să amenajăm mai multe grădini cu diferite tematici, după cum urmează:grădina tip oază, cu pontoane din lemn cu structură ușoară, o grădină franțuzească, ale cărei puncte de atracție vor fi plantele (trandafiri, lavandă, arbori, arbuști), o grădină senzorială, ale cărei trasee sunt gândite să prezinte mai multe texturi și culori, o grădină de umbră, în care va exista o zonă omogenă de arbori. Într-un viitor apropiat urmează să înceapă lucrările și pentru faleza lacului, întrucât s-a erodat în câteva zone și s-a prăbușit în lac. Am ales această perioadă din considerentul că, iarna, parcul e mai puțin frecventat. Ca în cazul oricărei reabilitări serioase, lucrările vor cauza disconfort. Cu siguranță așteptarea va merita! Ca de obicei, sunt deschis părerilor și propunerilor constănţenilor.Continuăm schimbarea la față a orașului nostru!”, a mai adăugat edilul Constanţei, Vergil Chiţac.