Primarul Vergil Chițac i-a oferit, în semn de prețuire, jurnalistului Charlie Ottley un imens tort de forma României

Sute de constănțeni au ales în această seară să petreacă Ziua Dobrogei luând loc în fotoliile Centrului Multifuncțional pentru Tineret „Jean Constantin” din Constanța, instituție care a găzduit două momente importante.Proiecția documentarului „Flavours of Romania-Dobrogea”, realizat de Charlie Ottley, jurnalistul britanic îndrăgostit iremediabil de meleagurile românești, a deschis sărbătorirea celor 145 de ani de la reintegrarea Dobrogei în hotarele României.Cu acest prilej, primarul Vergil Chițac a dorit să-i ofere, în semn de prețuire, un imens tort de forma României. „Astăzi ai devenit prietenul nostru al constănțenilor și al dobrogenilor, mai mult decât prietenul României. Ca o amintire, în numele Constanței și al tuturor constănțenilor, țin să îi mulțumesc domnului prezentator și producător al cunoscutului documentar «Flavours of Romania» pentru călduroasa lui prezență la Constanța și pentru frumoasele cuvinte și imagini pe care ni le-a adresat nouă și Dobrogei. Nu în ultimul rând, doresc să-i mulțumesc domnului Ottley pentru eforturile deosebite în promovarea culturii și turismului din România, în general, dar și din Dobrogea, în particular.”, i-a transmis de pe scena Centrului „Jean Constantin”.Impresionant de dimensiunea tortului, îndrăgitul jurnalist a declarat că și-ar dori să-l împart cu toți cei prezenți în sală și ca dovadă că iubește cu-adevărat România le-a arătat spectatorilor că are tatuată harta pe brațul stâng.După proiecția documentarului, constănțenii au participat la un spectacol al tradițiilor dobrogene, prezentat de Ionuț Dulgheriu.Pe scena Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” au rcat, pe rând: Ansamblul „Iholu” – Comunitatea Aromână din România, Grupul folcloric aromân „Lilici dit mai” - Comunitatea Aromână din România, Ansamblul Canlar – Uniunea Democrată a Turco Tătarilor Musulmani din România, Ansamblul „Fidanlar” – Uniunea Democrată Turcă din România – Comisia de Tineret, Ansamblul „Elpis” Constanța – Comunitatea Elenă Elpis Constanța, Ansamblul „Reabina” Ghindărești – Comunitatea Rușilor Lipoveni, Trupa „Șatra” – Asociația Cultural Educativă „Zestrea Callatiană”, Ansamblul „Mugurașii Cumpenei” – Primăria Comunei Cumpăna, Ansamblul „Luminițe Dobrogene” – Primăria Comunei Lumina, Ansamblul Studențesc „Ovidius” - Facultatea de Arte Universitatea „Ovidius” din Constanța, Ansamblul „Plai de dor” – Primăria Comunei Albești, Ansamblul „Izvorașul Dobrogean” Fântânele – Primăria Comunei Fântânele, Ansamblul Dobrogeanca – Centrul Cultural „Elena Roizen” Ovidiu, Ansamblul Armânamea – Centrul Cultural „Elena Roizen” Ovidiu, Ansamblul Qanara – Centrul Cultural „Elena Roizen” Ovidiu, Ansamblul Balkaneros – Centrul Cultural „Elena Roizen” Ovidiu.