Primarul Vergil Chiţac. "Rea a fost puzderia de PUZ-uri care au sluţit staţiunea Mamaia"

Primarul Municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a fost recent prezent într-o emisiune la Antena 3 Constanţa, în care a abordat mai multe subiecte importante pentru oraşul de la malul mării.Printre acestea s-a discutat şi problema Planului Urbanistic General (PUG) al Constanţei, care a fost prelungit până în 2026.Vergil Chiţac a explicat pe larg despre ceea ce se întâmplă cu PUG-ul Constanţei, dar şi cu celelalte 3.000 de Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) care sunt realizate în oraşul nostru.„În 2023 a apărut Ordonanţa 33, prin care Planurilor Urbanistice Generale li se prelungeşte valabilitatea până la finalul anului 2026. Actualul PUG datează din 1999, dar simt nevoia să detaliez. La momentul 1999, PUG-ul Constanţei acoperea toată suprafaţa oraşului însă, ulterior, s-a observat că el nu a corespuns necesităţilor de dezvoltare ale oraşului. Atunci s-a recurs la varianta Planurilor Urbanistice Zonale, fără de care nu ar fi putut fi construite cartiere pe care le ştim acum. Mă refer la Boreal, Tomis Plus, Compozitori, chiar şi mai recentul Veterani, sau Palazu.Nu ideea de PUZ este valabilă şi problematică, ci modul în care ele au fost aprobate şi, bineînţeles, aprobarea lor în Consiliul Local. Din perspectiva aceasta, pentru că necesitatea de dezvoltare a oraşului era mai mare decât timpul în care poţi face un PUG, s-a recurs la varianta PUZ-urilor. Acesta nu este un lucru rău. Rea a fost puzderia de PUZ-uri care au sluţit staţiunea Mamaia. Acolo, fiecare care a vrut să construiască un bloc, a făcut un PUZ. În momentul de faţă, în afara Planului Urbanistic General, în Constanţa sunt 3.000 de PUZ-uri.Noi avem un contract cu o firmă, semnat în 2020 care trebuie să facă PUG-ul în Constanţa. Termenul este 2025. Au început să lucreze timp de un an, atunci când am venit eu la Primărie şi la un moment dat au livrat câţiva termeni de documentaţie, potrivit contractului, au cerut plata, noi am considerat că documentaţiile sunt incorecte, s-au certat cu noi, au intrat în litigiu, şi de curând s-a finalizat acest litigiu şi instanţa ne-a dat dreptate. Ei trebuie să revină, să se apuce de muncă şi în 2025 să se capaciteze pentru a ne livra PUG-ul oraşului”, a declarat Vergil Chiţac într-o emisiune la Antena 3 Constanţa.De asemenea, Chiţac a mai explicat că PUG-ul Constanţei trebuie să fie gata până în anul 2025 pentru că până atunci datează contractul, chiar dacă el va fi prelungit până în anul 2026.„Unele planuri arată că oraşul Constanţa nu se poate dezvolta din punct de vedere arhitectural, armonios. Lucrul acesta l-am înţeles şi eu de la arhitectul şef. PUZ-urile acestea atât de multe au creat disfuncţii. Suntem în litigii. Noi, Primăria Constanţa, am discutat cu zona privată. Cei de acolo vor să construiască. Cartierul Veterani are nevoie de un PUZ pe toată zona. Trebuie să vedem cum vom privi din punct de vedere urbanistic taluzul. Adică interfaţa dintre oraş şi mare. Pentru asta noi am gândit să facem PUZ-uri pe suprafeţe mai largi.Avem acum un PUZ în lucru pentru zona istorică a Constanţei, pentru zona centrală şi pentru alte zone din oraş. Aş concluziona că PUG-ul se va prelungi cel puţin până în 2026, dar trebuie să fie gata în 2025 pentru că încă suntem sub contract, iar acesta când se va termina va fi un document foarte complex. El va ghida dezvoltarea oraşului şi modul în care se va construi în oraş. De asemenea, facem astfel de PUG-uri pentru că încă sunt nevoi neacoperite”, a concluzionat Vergil Chiţac.