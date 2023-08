Caravana DNA-ul Pădurilor a ajuns la Constanţa. „Avem extrem de multe probleme de mediu”

USR Constanţa a organizat în oraşul de la malul mării, la hotelul Forum Continental, o dezbatere în care s-a discutat despre probabilitatea înfiinţării unui DNA al Pădurilor.Este vorba despre o structură care să poată să se ocupe de cei care fură lemn în cantităţi enorme din România şi îl vând în afara ţării.După dezbatere, cei de la USR au susţinut o conferinţă de presă. La eveniment au fost prezenţi deputatul USR din Constanţa Stelian Ion şi deputatul USR Diana Buzoianu.„Eu și colega mea, Diana Buzoianu, suntem gazdele dumneavoastră. Am redepus un proiect de lege care se numește Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Medii. Popular, DNA-ul Pădurilor. Până în prezent structurile actuale de parchet nu au avut suficientă apetență pentru a aborda frontal acest fenomen infracțional. Este nevoie de o schimbare. Este nevoie să acționăm așa cum a făcut-o statul român, să combată corupția și s-a înființat DNA. Dacă nu vom avea o astfel de structură este foarte puțin probabil ca lucrurile să se schimbe. Argumentele nu sunt ok. Lucrurile nu sunt bine deloc. Această structură trebuie să aibă specialiști, experți, mijloace tehnice cu care să poată face anchete. Dacă nu se face nimic vom vedea an de an cum pădurile sunt puse la pământ, cum aerul este afectat, cum se vor otrăvi fântânile, și asa suntem și noi afectați. Vom lăsa în urmă un mediu nociv. A fost nevoie să redepunem acest proiect, pentru că, din păcate, Curtea Constituțională a dat o decizie de neconstituționalitate. Vreau să subliniez faptul că întreaga țară este afectată de acest flagel. Probleme nu avem doar la Constanța, unde avem zone în care se depozitează ilegal deșeuri. Pădurile noastre sunt afectate și mă refer la pădurea Comorova. Lacul Siutghiol și Lacul Tabăcăriei au de suferit. Rechinii imobiliari le-au distrus. Avem foarte multe probleme de mediu și toate acestea se traduc într-o afectare a sănătății noastre”, a declarat Stelian Ion.Diana Buzoianu a avut un discurs clar şi răspicat în ceea ce priveşte înfiinţarea acestui DNA al Pădurilor.Parlamentarul spune că acest flagel nu poate fi oprit decât în acest mod.„Avem nevoie de acest DNA al Pădurilor dacă vrem ca pădurile din România să nu mai dispară sub ochii noștri. În 2012, Green Peace a spus că în acea perioadă România a pierdut 3 hectare de pădure pe oră. Lemnul nu este declarat și este pierdut de ţara noastră. În 2022 reieșea că peste 8.000 de dosare de infracțiuni civice au fost clasate. Noi suntem în această situație pentru că mafia lemnului are structuri bine impuse. Mafia lemnului stă pe un munte de bani. Mafia lemnului are legături de complicitate cu reprezentanti ai autorităților locale. Ce pun acești oameni la bătaie? De cele mai multe ori noi nu putem face nimic. În momentul în care avem structuri infracționale atât de puternice la nivel local, dacă vrem să luptăm, de partea binelui trebuie să avem bani alocați. Nu putem să avem doar declarații și gânduri bune din partea miniștrilor. Această bătălie este pe viață și pe moarte. Jurnaliștii au fost bătuți, hărțuiți, sechestrați. Parlamentarii care depun proiecte să curețe acest sistem, primesc amenințări. Pădurari care vor să protejeze pădurile sunt de multe ori omorâți. Trebuie să spunem stop acestui măcel. Vom merge în 10 județe să vedem care sunt măsurile legale pe care putem să le luăm. Sunt 10 județe în care noi toți suntem furați. Vrem să discutăm cu reprezentanții societății civile, dar și cu oamenii. Ne-am întâlnit cu ei și am început să strângem semnături. Romsilva nu și-a îndeplinit rolul esențial de protecție. Avem corupție la nivel local. Nu se înțelege care este legătura între sănătatea noastră și faptul că reușim să distrugem aceste semnături. În Constanța, Mafia lemnului și-a făcut de cap. Pădurea din Mircesti a fost măcelărită. Nu au plătit decât o amendă. Am întrebat dacă există un dosar penal. Este o mare nedreptate. Ce nu au reușit să distrugă în Constanța, încearcă să distrugă rechinii imobiliari. Vorbim de Pădurea Comorova, care a ajuns la sub 400 de hectare. Este imaginea unui edil care nu a pus interesul vostru deasupra, ci mai degrabă și-a îndopat buzunarele cu nişte bani. Oamenii au nevoie de aer curat. Avem nevoie de acest DNA al Pădurilor. Au zis că nu sunt bani, că lupta este pierdută. Oamenii care au întors privirea timp de 30 de ani la acest măcel al pădurilor spun aceste lucruri morbide. De această măsură România are nevoie. Trebuie să avem un instrument real prin care să îi punem la punct”, a spus Diana Buzoianu.