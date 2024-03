Eveniment cultural-sportiv. Pregătiri intense pentru crosul "Ovidio Running"

Cursa Sport Walking este destinată întregii populații, indiferent de vârstă, și măsoară 2 km. Traseul este Piațeta Perla – Flora – retur, iar alergarea este interzisă, distanța urmând să fie parcursă doar în mers.





Evenimentul se va sfârși la ora 17:00, în Piața Ovidiu, cu un spectacol organizat de studenții Facultății de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.





Bineînțeles, vor exista și premii pentru cei mai rapizi și nu numai. Premiul cel mare din cursa competitivă este de 300 de euro, următoarele două locuri primind 200, respectiv 100 de euro. Vor fi acordate premii în produse și articole sportive pentru cel mai tânăr și cel mai în vârstă participant.





Toți participanții cursei de tineret vor primi câte o medalie.





Înscrierile se deschid cu 30 de zile înaintea evenimentului. Cei interesați se pot înregistra pe site-ul www.ovidiorunning.eu, unde pot achita și contribuția participanților, de 40 de lei pentru Cursa Competitivă, respectiv 15 lei pentru Plimbarea Sportivă. Cursa pentru tineret este gratuită. Pentru Cursa Competitivă, înscrierea se face în colaborare cu Federația Română de Atletism.





„Evenimentul a luat naștere la Sulmona și cu acest proiect am încercat să îi oferim o dimensiune europeană, cu același logo, care se diferențiază doar prin culoare (…) Este un proiect pentru toți, este caracterizat de ceva ce avem în comun: Publius Ovidius Naso.





Prin acest proiect vrem să refacem traseul de exil al lui Ovidiu. Am ales orașele cele mai reprezentative, adică orașul Sulmona, unde s-a născut, Loutraki, unde a studiat, și Constanța, unde a murit”, a declarat Valerio Di Tommaso, președintele Organizației Europene de Educație Fizică și Sport, în cadrul unei conferințe de presă organizate joi. Potrivit acestuia, „putem deveni mai puternici decât maratonul de la București”.





Proiectul SCORE este finanțat prin Programul european Erasmus Plus și este organizat cu ajutorul a opt organizații: Universitatea „Ovidius” din Constanța, Clubul Sportiv Farul Constanța, Instituto di Istruzione Superiore Ovidio, European Culture and Sport Organization (Italia), ASD Runners Sulmona, European Platform for Sport Innovation (Belgia), SPORTCAMP Single members SA (Grecia), Homo Educandus Αγωγή.





Astfel, cursa competitivă va avea un total de 9,9 km, începând de la Piațeta Perla, până la Cazino Mamaia și retur. Acest traseu este destinat sportivilor cu vârsta de peste 16 ani, iar participanții vor fi supravegheați prin intermediul unor cipuri.Cursa de tineret, de la 0 la 16 ani, are distanțe diferite în funcție de vârstă. Copiii între 13 și 15 ani vor alerga 1.000 de metri, de la Piațeta Perla la Neptun și retur; cei cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani vor parcurge 600 de metri, din punctul comun de plecare până la Azur și înapoi, cei de șapte – nouă ani au pregătit un traseu de 400 de metri până la Aurora și retur, copiii de patru - șase ani vor alerga un total de 200 de metri până la Piațeta Perla Cleopatra și înapoi, iar cei mai mici, de zero – trei ani, vor parcurge împreună cu părinții 100 de metri până la Monte Carlo și înapoi în punctul de plecare.