Regizorul Andrei Șerban: "Sper că va veni curând vremea unui teatru nou aici în Constanța"

De luni, 26 februarie, panteonul de personalități Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” din Constanța s-a îmbogățit cu o celebritate. „Andrei Șerban a fost, este și va fi unul dintre cei mai reputați ambasadori culturali ai României, pe trei continente. Acordarea titlului de «Doctor Honoris Causa» al universității noastre va fi un moment de sărbătoare academică și de recunoaștere a meritelor excepționale și a impactului pozitiv pe care regizorul Andrei Șerban l-a avut asupra societății”, declara prof. univ. dr. Daniela Vitcu, decanul Facultății de Arte.Solemnitatea de la Universitatea „Ovidius” a fost ocazionată de prima colaborare a regizorului Andrei Șerban cu echipa de actori a Teatrului de Stat din Constanța, împreună cu care a montat spectacolul „A douăsprezecea noapte” de William Shakespeare.În premieră, luni, 26 februarie, Laudatio a fost citit de prof. univ. dr. Daniela Vitcu împreună cu Erwin Șimșensohn, directorul Teatrului de Stat.„Ne întrebam care sunt cele mai potrivite cuvinte în stare să contureze personalitatea uriașă, covârșitoare, a maestrului Andrei Șerban și ne-am oprit la cuvintele domniei sale: «Niciodată nu am vrut să satisfac gustul publicului, ci dimpotrivă, am încercat să merg împotriva lui, dar nu ca să-l îndepărtez de la teatru, ci ca să-l provoc să simtă el vibrația unei alte realități, pe care eu însumi o caut». Este o onoare să rostim astăzi un laudatio cu atât mai mult cu cât eroul său a urcat pe scara celebrități prin vocația lui primind ca recompensă aprecierea caldă a celor care s-au întâlnit cu operele sale. Creația lui Andrei Șerban este un amestec de filozofie și frumos, de frământare umană. Este o izbucnire a unei permanente tinereți spirituale”, a dat citire Daniela Vitcu.În timp ce Erwin Șimșensohn a oferit impresionanta biografie și devenire a celui care a montat spectacole în nu mai puțin de 39 de țări și căruia i s-a acordat distincția Doctor Honoris Causa. „Teatrul este pentru Andrei Șerban o dimensiune a existenței. Este spațiul creativ și meditativ, spațiul ocrotitor din punct de vedere spiritual, valoric, cultural. Este spațiul plenitudinii intelectuale. A ținut spectatorii în permanentă așteptare, căutând mereu sensuri noi, drumuri nebătătorite, idei regizorale moderne, ingenioase, riscante”, a apreciat Erwin Șimșensohn.De asemenea, președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a apreciat că regizorul Andrei Șerban poate fi asemuit unui titan. „Ne onorează prin personalitatea domniei sale, dar mai ales prin amprenta culturală lăsată României”, a apreciat președintele CJC.Mulțumind pentru distincția primită, Andrei Șerban a mărturisit că i se oferă prilejul de a fi recunoscător pentru anii petrecuți ca student acum mai bine de o jumătate de secol la Universitatea de Teatru din București, „unde calitatea educației era direct proporțională cu cea a profesorilor remarcabili, care au făcut gloria școlii românești. Cei care au ajutat multe generații de actori și regizori să sondeze adânc în studiul meseriei de teatru. Astfel s-a format fundația solidă pe care s-a construit cariera mea americană. Când de foarte tânăr am început să lucrez în teatre newyorkeze și tot la New York, la Columbia University am înființat și condus școala de actorie. Teatrul dramatic constănțean trece printr-o etapă fastă a existenței sale. Având în domnul Erwin Șimșensohn nu doar un regizor bun, ci și un adevărat director, lucru rar în ziua de azi. Cineva care are inițiativă și viziune. Un colectiv premiat, invitat, apreciat în toată țara, animat de un spirit tânăr, dinamic, dornic de a conecta teatrul cu ceea ce se întâmplă azi în lume. Îi lipsește pentru moment o infrastructură adevărată, pe măsura trupei, dar dacă autoritățile locale vor continua să aibă o atitudine pozitivă față de artiști, sper că va veni curând vremea unui teatru nou aici în Constanța. Și de ce nu, primirea statutului de teatru național care nu ar fi decât o recunoaștere a valorii din prezent și a unei istorii de aproape 75 de ani, cu spectacole de referință, cu actori și regizori de marcă scenografi talentați printre care trebuie s-o menționez întâi pe Carmencita Brojboiu, ea fiind o prietenă de suflet alături de care am creat numeroase spectacole și cu care lucrăm și acum la «A douăsprezecea noapte» de Shakespeare, împreună cu soția și colaboratoarea mea, Dana Dima”, a transmis reputatul regizor Andrei Șerban.