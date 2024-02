Unde sunt teatrele promise? "Dobrogea a rămas singura regiune istorică fără o instituție națională!"

Și, în ciuda faptului că au ajuns să performeze într-o Sală Studio, tinerii actori ai Teatrului de Stat au reușit să strălucească la Gala UNITER, primind cel mai râvnit premiu, pentru cel mai bun spectacol din 2023.





Și, în ciuda unei săli atât de mici, în acest weekend, Constanța culturală găzduiește poate unul dintre cele mai importante evenimente ale anului 2024: la Teatrul de Stat are loc avanpremiera spectacolului „A douăsprezecea noapte”, realizat în regia apreciatului Andrei Șerban, considerat cel mai important regizor român din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Într-o sală mică, timp de două luni, marele regizor a lucrat împreună cu tânăra echipă la o premieră demnă de o instituție națională.







Teatru național, o dorință… „milenară”





Cu fiecare prilej care i-a fost oferit, directorul Teatrului de Stat, Erwin Șimșensohn, a reiterat necesitatea unui teatru național: „La Constanța, noi nu avem o clădire. Noi, întreaga echipă a Teatrului de Stat Constanța, facem acum o reverență celor care vor construi la un moment dat o clădire de teatru la Constanța”, afirma la primirea premiului de la UNITER











La începutul acestei luni, în cadrul unui interviu oferit pentru TVR online, același director declara: „Există o dorință de ani de zile, «milenară», ca la Constanța să existe un teatru național. Este o dorință încă de la înființarea teatrului, în 1951, ca și la Constanța să existe o instituție de interes național. Dobrogea a rămas singura regiune istorică a României în care nu există un teatru dramatic național. Există în Moldova, există în Banat, există în Ardeal, există în Muntenia, există în Oltenia. Dobrogea, care este o regiune istorică de o importanță vitală în peisajul socio-economic-cultural al României, nu are un teatru dramatic național. Și noi ne-am propus acest lucru. Avem toate premisele să se întâmple acest lucru, pentru că vorbim despre un teatru care în ultimii ani are spectacole de succes, are premii importante cum este cel de anul trecut primit de la UNITER pentru cel mai bun spectacol. Am făcut o mică statistică și, în istoria premiilor UNITER, în ultimii 33 de ani, doar de două ori teatre românești din afara Bucureștiului, care nu sunt naționale, au luat acest premiu. În 1994, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț cu «Orfanul Zao», în regia lui Alexandru Dabija, și în 2023 Teatrul de Stat din Constanța, cu «Seaside Stories», în regia lui Radu Afrim”, a spus același director.







„Cei mai «hot» actori din țară în momentul acesta”





Când ajunge să declare așa ceva un maestru precum Andrei Șerban despre echipa de actori de la Constanța, parcă-ți vine să te duci să urli la mare că nu ai un teatru pe măsură. Cât de frustrant trebuie să fie să ți se spună că ai cei mai buni actori tineri din țară, dar să nu poți să-i exploatezi în piese de anvergură, pentru că nu ai spațiul propice?











Dar iată ce a mai declarat regizorul Andrei Șerban, la Radio România Cultural, în legătură cu echipa constănțeană: „La teatrul din Constanța am montat pentru că nu am fost niciodată aici. Astă-vară, Erwin Șimșensohn m-a chemat să fac un workshop cu actorii teatrului. Nu știam nimic despre ei, auzisem doar că este o trupă tânără, extrem de tânără și în spirit, dar și ca vârstă, extrem de unită, foarte creativă și care au și luat multe premii. Sunt recunoscuți ca fiind dintre cei mai «hot» actori din țară în momentul acesta. Și când am venit astă-vară și i-am cunoscut, într-adevăr, s-a adeverit. Pentru că am făcut un workshop de trei zile care m-a lăsat pe mine «paf» și i-a lăsat și pe ei «paf». Ceea ce este foarte bine că ne-am… păfuit unii pe alții. A fost un fel de dragoste la prima vedere și atunci mi-am zis că piesa asta trebuie făcută aici. Pentru că se potrivea mănușă cu actorii tineri și distribuția era foarte, foarte naturală la Constanța. Și, iată, ne aflăm acum înaintea premierei și să sperăm că am avut dreptate”, a mai declarat Andrei Șerban.





Nu mai vrem să auzim de la viitorii candidați la apropiatele alegeri că vor construi un teatru! Nu mai vrem să ne mințiți sau să ne luați de proști! Sunteți obligați să onorați plusvaloarea culturală a teatrului constănțean cu o instituție pe măsura eforturilor artiștilor!





Ei da, la șantiere stăm bine: încă se lucrează la „întinerirea” Teatrului de Stat al lui Demostene Tranulis, reabilitarea și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” se află în faza documentației; cât despre viitorul Teatru pentru Copii anunțat în perimetrul Complexului de Științe ale Naturii… nicio veste. Reamintim că fix în urmă cu un an, când Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” împlinea 20 de ani de la „botezul” cu noua titulatură, era lansat planul detaliat al viitorului teatru pentru copii. Și-atât!