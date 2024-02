S-a bătut palma! PSD și PNL au decis comasarea alegerilor și liste comune la europarlamentare

Astfel, alegerile locale și cele europarlamentare urmează să aibă loc la data de 9 iunie. Alegerile prezidențiale vor fi mutate în septembrie, primul tur urmând să aibă loc pe 8 septembrie, iar pe 22 se va desfășura turul 2. În final, alegerile parlamentare ar urma să aibă loc la termenul obișnuit, pe data de 8 decembrie.



„Decizia coaliţiei este de a comasa cele două runde de alegeri. Această decizie a urmat unui proces prin care fiecare dintre noi am consultat birourile de conducere politică ale partidelor, ne-am reunit apoi în coaliţie şi suntem prezenţi pentru a prezenta această decizie finală, care, dincolo de comasare, prevede ca la nivelul alegerilor locale fiecare partid să candideze prin forţe proprii iar pentru alegerile europarlamentare să existe o listă comună", a declarat Nicolae Ciucă la Palatul Parlamentului.



„Putem face faţă valului extremist”



"Știm toți istoricul formării coaliției. România se află și în fața unei crize sociale. Nu am nici o reținere de a ne angaja în acest proiect politic. În afară de performanțele guvernării, ne-am asumat o decizie politică. O putere politică trebuie să facă politici publice pentru cetățeni. Trebuie să facem deosebirea între a fi oameni politici și oameni de stat. Am dovedit că putem lua decizii în momente decisive. Prezența cea mai mare la alegeri e la locale. Faptul că am decis comasarea nu e împotriva democrației, dimpotrivă, e un vot în plus pentru democrație și pentru o reprezentare corectă în fața românilor. Am propus și o alianță electorală pentru alegerile europarlamentare. E evident că doar cele două mari partide se pot uni și pot face față valului extremist", a declarat liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu.



În concluzie, PSD și PNL speră că, prin decizia luată, să vină cât mai mulți români la vot care să pună ştampila pe Alianța PSD-PNL. Cât despre ordinea candidaților pe buletinul de vot, Nicolae Ciucă a spus că nu s-a stabilit, deocamdată, nici ordinea și nici numele celor ce se vor afla pe listele de la europarlamentare.



„Nu am discutat nici nume, nici modul în care vor fi împărțite pozițiile, e clar că trebuie să se țină cont de ponderea fiecărui partid. La momentul în care vom fi finalizat analiza, mergem din nou în biroul național, prezentăm lista, va fi aprobată și o facem publică”, a spus Nicolae Ciucă.



Pe de altă parte, Marcel Ciolacu a spus că el ar prefera ca lista să fie deschisă de o doamnă independentă din punct de vedere politic.





