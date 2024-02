România a anunțat oficial NATO că îl propune pe Klaus Iohannis ca Secretar General al Alianței

Surse politice spun că aliații NATO au fost anunțați în mod oficial de propunerea României pentru ca președintele Klaus Iohannis să ocupe funcția de secretar-general al Alianței.

Asta în contextul în care, în trecut, șeful statului și-a exprimat public disponibilitatea de a prelua șefia NATO.



Realizatorul Antena 3 CNN Radu Tudor, prezent la Bruxelles, în cartierul general al NATO, cu ocazia marcării a 75 de ani de la înființarea Alianței, a confirmat informațiile cu surse din cadrul NATO.

Informația a fost dezvăluită și de către jurnalista Bloomberg, Jennifer Jacobs, corespondent la Casa Alba, într-o postare pe X.

"România i-a notificat pe ceilalți membri NATO că intenționează să îl nominalizeze pe președintele țării, Klaus Iohannis, drept candidat pentru funcția de secretar general al NATO. Va complica efortul celorlalți aliați de a-l instala pe Mark Rutte ca viitor secretar general", a scris Jacobs pe X.

Administrația Prezidențială a declarat, însă, că "nu comentează zvonuri".

"Nu am date pentru a comunica pe acest subiect", a spus joi seara purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, întrebat despre o posibilă notificare a aliaților de către România în ceea ce privește candidatura lui Klaus Iohannis la conducerea alianței."Am văzut o dezvoltare a unui subiect, chiar în această după-amiază, despre ce se va întâmpla cu viitorul secretar general al NATO, cine va ocupa această poziţie. Am fost întrebat şi de alţi colegi ai dumneavoastră, inclusiv care scriu pentru presa internaţională. Este un subiect de interes nu numai în România, evident, dar în clipa de faţă, în numele Guvernului nu am date pentru a comunica pe acest subiect", a spus, joi, Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al Guvernului, întrebat de jurnaliști dacă România a notificat, de la nivelul Guvernului, că intenționează să îl nominalizeze pe preşedintele Iohannis pentru funcţia de secretar general al NATO.

România a anunțat în mod oficial NATO că îl va propune pe președintele Klaus Iohannis în funcția de Secretar-General al Alianței.