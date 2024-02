La conferința participă președintele organizației județene PUSL Constanța, Florentin Chiforeanu, candidatul PUSL la Primăria Constanța, Gihan Eserghep și Mamudie Erdin, presedintele filialei PUSL Mangalia.







Florentin Chiforeanu: "Vrem să facem un update la înființarea de noi filiale PUSL. Ne-am gândit să organizăm o dezbatere publică. Am invitat 30 de membri de partid. Am ținut să avem 10-15 tineri ca să vorbim despre părerea noastră despre articolul 55 din Constituția României. În ceea ce privește filialele noastre din județ vom mai înființa 2. Una la Mangalia, al cărei președinte este Mamudie Erdin. Se ocupă de această filială de o săptămână. Vom mai înființa încă o filială la Costinești. În fruntea filialei este Vica Pavlov. Candidatura dânsei o vom lansa pe data de 1 martie. Planul nostru pentru județul Constanța are 3 puncte. Vorbim despre regularizarea fluviului Dunărea. Să avem grijă să exploatăm această bogăție care este lângă noi. Ne trebuie un pod peste Dunăre lângă Ostrov, la Izvoarele și mai vorbim despre irigarea în totalitate a localităților prin canale. Sunt lucruri în contradicție cu lucrurile din categoria carelor alegorice care ne au adus unde ne au adus. Vrem să îi facem pe constănțeni să creadă în nevoia și realizarea acestor lucruri. Bani pentru așa ceva are UE și ne dă, numai să vrem. Aceste lucruri ne-ar aduce înapoi o parte din forma de muncă ce trăiește în afara României. Efortul nostru este de a-i convinge pe cetățeni să spere în realizarea acestor lucruri. Bazinul căreia se adresează aceste fonduri trebuie sa creadă în realizarea acestor obiective"



Florentin Chiforeanu: "Europenii dau bani cu condiția să mergi cu proiecte fiabile. Ca să faci un proiect fiabil trebuie să fie o lucrare sănătoasă. Omul care face această lucrare trebuie să creadă în acea lucrare. România are 33 de europarlamentari. Care sunt acolo. Și un comisar din cei 27. Ni se reproșează că nu mergem acolo cu proiecte. Consiliul Județean trebuie să vină cu astfel de proiecte"



Florentin Chiforeanu: "Pe 1 martie vom avea conferința județeană în cadrul căreia se va vota biroul Județean. Se va alege și președintele organizației județene PUSL. Eu voi candida și acum sunt singurul candidat"