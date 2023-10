PUSL Constanţa a înfiinţat două filiale ale partidului la Năvodari şi Medgidia. "Ne mărim echipa în judeţ"

Vineri, PUSL Constanţa a înfiinţat două noi filiale în judeţ, şi anume la Năvodari şi la Medgidia. Două echipe conduse de preşedintele organizaţiei judeţene PUSL Constanţa, Florentin Chiforeanu şi preşedintele organizaţiei municipale PUSL Constanţa, Gihan Eserghep, au pornit la drum şi au făcut două escale în aceste două oraşe.La Năvodari, preşedintele filialei din localitate este Bogdan Lazăr.„Astăzi (n.r. vineri) am înfiinţat filiala orașului Năvodari. O grămadă de oameni inimoși. Lângă mine a fost Bogdan Lazăr, șeful filialei Năvodari. El este mai timid. Din acest moment începe activitatea. Filiala are 22 de membri. Nu avem un target ca număr de membri. Vrem să obținem 6 la sută în fiecare localitate și în ansamblu pe județ. Există oameni dornici să intre în partid. Deocamdată, în afară de mine, absolut toți membri acestui partid sunt oameni noi în politică”, a declarat Florentin Chiforeanu.Bogdan Lazăr nu este încântat de cum arată oraşul în care trăieşte şi vrea o schimbare cu orice preţ.„Nu îmi place nimic în Năvodari. Mi s-a părut că orașul a stagnat. De când sunt eu aici, nu am observat nicio schimbare. Aș îmbunătăți calitatea vieții. Să scăpăm de gunoaie. Am văzut că unii fac ceva și nu e bine. Avem ocazia să facem ceva mai bine”, a spus Bogdan Lazăr.După oprirea de la Năvodari, caravana PUSL Constanţa a ajuns la Medgidia, oraşul de pe malul Canalului Dunăre-Marea Neagră, acolo unde de asemenea s-a înfiinţat o nouă filială, condusă de Mirabela Cherim.Florentin Chiforeanu a explicat în câteva fraze că în Medgidia doar tinerii pot produce schimbări majore.„Ne mărim echipa în județ. Acelaşi lucru pe care l-am făcut la Năvodari, l-am făcut şi la Medgidia. Este un oraş care are nevoie de o astfel de filială. În primul rând tinerii sunt schimbarea şi aici, în Medgidia, există foarte mulţi tineri care se implică. Avem aşteptări mari de la ei. Pe de altă parte tot dăm vina pe perioada comunistă pe care unii dintre noi am mai prins-o. Dăm vina pe gândirea formată în acea perioadă, o gândire păguboasă. Văd oameni în jur de 40 de ani formaţi în noua etapă socială care nu au o moralitate tocmai ridicată. Nu ne rămâne decât varianta tinerilor”, a explicat Florentin Chiforeanu.Mirabela Cherim speră ca din postura de conducător al filialei PUSL Medgidia să poată schimba în bine faţa oraşului.„Mă bucur foarte mult că am reuşit să deschidem această filială la Medgidia. Aşteptăm cu drag pe toată lumea în oraşul nostru. Ceea ce consider eu că ar trebui să fie puţin schimbat aici sunt şcolile, care sunt în proces de renovare. Toţi copiii sunt mutaţi dintr-o şcoală în alta pentru că acest proiect legat de şcoli se finalizează la sfârşitul lunii decembrie. Avem nevoie de grădiniţe cu program prelungit pentru că în Medgidia sunt doar trei şi nu fac faţă. Sunt foarte mulţi copii care au nevoie de aşa ceva pentru că de cele mai multe ori părinţii lor lucrează. Ne dorim să organizăm mai multe întruniri şi mai multe şedinţe în cadrul cărora oamenii să îşi spună punctul de vedere. Schimbarea pleacă de la noi şi de la tinerii de aici din oraşul Medgidia”, a explicat Mirabela Cherim, şefa filialei PUSL Medgidia.La final, Gihan Eserghep a luat şi el cuvântul şi a dat câteva exemple de locuri de muncă pe care oamenii le-ar putea ocupa pe viitor în oraşul Medgidia.„În Medgidia trebuie să existe mai multe locuri de muncă. Trebuie să se mărească parcul industrial de care Medgidia beneficiază la această oră. Spre deosebire de oraşul Constanţa, fiind singura localitate din judeţul Constanţa în care s-a construit o fabrică de la zero după Revoluţie, Medgidia beneficiază de fabrica de amidon. Sunt investitori privaţi, dar sunt investiţii. Să nu uităm că acel canal face legătura până sus la Marea Nordului. În ultimii ani s-au format unele locuri de joacă, dar în multe parcuri este nevoie de repararea acestor locuri de joacă pentru că sunt periculoase pentru copii. Este nevoie de infrastructură, iar orice schimbare este benefică pentru locuitorii acestui oraş”, a explicat Gihan Eserghep.