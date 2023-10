Florentin Chiforeanu: "După cum ne indică podul și barjele, înființăm filiala Medgidia. Aici ne-au întâmpinat un număr de 34 de membri inimoși dornici să se alăture partidului nostru. Fieful de aici îi este apropiat sufletește colegului Gihan Eserghep. Continuăm munca noastră în această etapă de consolidare prin înființarea de noi filiale"



Mirabela Cherim, preşedinta filialei PUSL Medgidia: Mă bucur foarte mult că am înființat această filială. Vă așteptăm cu drag aici la Medgidia"



Gihan Eserghep: "Încercăm o dezvoltare continuă în întregul județ Constanța a filialelor. Acest partid nu a avut niciodată o filială aici. Va fi destul de bine primit de populație. Locuitorii orașului Medgidia au dorințe de la administrația locala"

Organizația Județeană PUSL Constanța organizează, în aceste momente, constituirea filialelor PUSL, Năvodari și Medgidia.Florentin Chiforeanu: "Astăzi înființăm filiala orașului Năvodari. O grămadă de oameni inimoși. Lângă mine este Bogdan Lazăr, șeful filialei Navodari. El este mai timid. De astăzi începe activitatea. Filiala are 22 de membri. Nu avem un target ca număr de membri. Vrem să obținem 6 la sută în fiecare localitate și în ansamblu pe județ. Există oameni dornici să intre în partid. Deocamdată, în afară de mine, absolut toți membri acestui partid sunt oameni noi în politică"Bogdan Lazăr: "Nu îmi place nimic în Năvodari. Mi s-a părut că orașul a stagnat. De când sunt eu aici, nu am observat nicio schimbare. Aș îmbunătăți calitatea vieții. Să scăpăm de gunoaie. Am văzut că unii fac ceva și nu e bine. Avem ocazia să facem ceva mai bine."