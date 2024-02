Preşedintele PUSL Constanţa, Florentin Chiforeanu: „Trebuie să începem să construim”

Partidul Umanist Social Liberal, filiala Constanţa, are noi propuneri pentru dezvoltarea acestui judeţ. Preşedintele Organizaţiei Judeţene a PUSL Constanţa, Florentin Chiforeanu, a explicat în exclusivitate pentru „Cuget Liber” care ar fi nevoile judeţului Constanţa şi cum ar trebui să acţioneze cei care se află la conducere sau cei care vor veni în următoarele mandate.Florentin Chiforeanu a vorbit despre o ecluză, despre un pod şi în special despre cultura de a construi lucruri care să facă judeţul de la malul mării să strălucească.„Viziunea noastră despre judeţul Constanţa se referă la bogăţiile care fac judeţul Constanţa să se detaşeze de alte regiuni ale ţării. Mă refer aici la Dunăre, Marea Neagră, vântul şi Soarele. Acestea trebuie să fie exploatate din plin. Trebuie să fie regularizat cursul Dunării prin construcţia unei ecluze în nordul judeţului. Cel puţin una. Ar trebui una pe lângă Hârşova, una între Brăila şi Galaţi, după care mai vedem. Oricum de la Galaţi începe Dunărea Maritimă. Ne mai trebuie un pod peste Dunăre în sudul judeţului. Este necesar să redescoperim împreună cultura construirii. Aşa cum am mai discutat, în această zonă a Constanţei, demult, s-a construit enorm. Deci, se poate. În acest fel, cu siguranţă vor apărea motive de a nu ne mai pleca oamenii în străinătate. Ca o concluzie, trebuie să reinventăm modul de viaţă în care să facem cât mai multe lucruri. Uniunea Europeană încurajează aceste chestii, a dat şi dă bani în continuare pentru ele. Dat fiind că judeţul Constanţa şi judeţul Tulcea au foarte multe trăsături specifice comune se desprinde ideea ca PUSL să aibă un europarlamentar, de aici, din Dobrogea”, a declarat Florentin Chiforeanu.Nu în ultimul rând, Florentin Chiforeanu a mai vorbit şi despre problema unui eventual atac armat din exterior şi este sigur că NATO ne poate ajuta în acest sens, dar în acelaşi timp şi noi ar trebui să ne dezvoltăm acest spirit militar, un spirit de luptă.„Este o problemă gravă. Se vede din plin subţirimea gândirii politicului românesc. Pe noi ne apără NATO. Bineînţeles că suntem parte din NATO şi ei ne vor apăra, dar trebuie să vorbim şi despre obligaţia unui tată de a-şi apăra familia şi a părinţilor de a-şi apăra copiii. Aceste obligaţii ar trebui să stea în interiorul fiinţei omeneşti. Politicul românesc nu vorbeşte nimic despre acest lucru. Noi avem aşa, o cultură românească. Vorbim toţi despre ce ar trebui să facă alţii, nu despre ce ar trebui să facem noi. Eu, personal, am stagiul militar făcut sub comunişti. Constănţeni, fraţilor, suntem stăpânii acestui judeţ! Haideţi să se vadă acest lucru! Trebuie să facem în aşa fel şi să acţionăm cumva să se vadă că noi, juridic, suntem stăpâni aici. Haideţi să folosim dreptul de decizie pe care îl avem”, a concluzionat Florentin Chiforeanu.