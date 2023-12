Sala Polivalentă din Constanţa rămâne deocamdată un vis. Şantier plin de gunoaie şi bălării

Constanţa visează la o sală polivalentă de foarte mult timp, iar oamenii de la malul mării au dreptul să spere că o vor vedea ridicată şi gata să găzduiască competiţii sportive de anvergură, sau de ce nu, concerte, ori diferite spectacole.În oraşul de pe litoral a început construcţia unei asemenea săli şi este finalizată în proporţie de 60 la sută. Paradoxul este că la un moment dat lucrările s-au oprit, iar acum, după ce au fost demolate mai multe baze sportive micuţe din zona Badea Cîrţan pentru construirea acestei săli, nu mai lucrează nimeni.Ne-am luat inima în dinţi şi am mers la faţa locului pentru a vedea cum decurg eventualele lucrări sau pentru a sta cu cineva de vorbă, cu oricine, pentru a ne da detalii despre ce se va întâmpla pe viitor.Odată ajunşi la faţa locului, am constatat cu stupoare că în acea zonă nu era nici ţipenie de om. Construcţia dăinuie impunătoare. În jurul ei se află un gard care la un moment dat se întrerupe, aşadar oricine de pe stradă poate intra pe şantier fără nici un fel de oprire. În jurul nostru am văzut foarte mult fier, multe mormane de pământ, multă piatră şi ciment.Am încercat să aflăm detalii chiar de la faţa locului şi astfel am căutat să luăm legătura cu vreun constructor, şef de şantier sau chiar un muncitor oarecare, însă am constatat că pe şantier nu se află niciun om, deci nu se munceşte.Ceva ma târziu, aveam să aflăm şi răspunsul. Mai exact, reprezentanţii Companiei Naţionale de Investiţii, cei care se ocupă de investiţie, explică, prin intermediul unui comunicat de ce lucrările la Sala Polivalentă din Constanţa au fost sistate, aşa cum s-a întâmplat şi la alte obiective de acest gen din ţară.„Precizăm că CNI SA a epuizat creditele bugetare disponibile alocate pentru anul în curs, pentru derularea Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, acest lucru afectând toate proiectele aflate în curs de desfăşurare, din diferite judeţe. De asemenea, vă informăm că, în prezent, mai multe obiective de investiţii se află sub incidenţa Ordonanţei de Urgenţă nr. 90/27.10.2023, pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielitor bugetare pe anul 2023, în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 979/27.10.2023, Partea I.Astfel, aceste aspecte pot duce la întârzieri la plată pentru lucrările executate şi, implicit, la diminuarea ritmului de lucru sau sistarea lucrărilor de către antreprenori, aşa cum este şi cazul obiectivului Sala Polivalentă din municipiul Constanţa, fapt ce generează prelungirea termenelor de finalizare a lucrărilor. Menţionăm că finalizarea lucrărilor la acest obiectiv este condiţionată de alocarea fondurilor necesare, fapt ce poate influenţa calendarul de finalizare a proiectului“, se arată în răspunsul reprezentanților CNI.Constănţenii, trişti şi dezgustaţi de ceea ce se întâmplă„Admirând” construcţia neterminată şi aruncându-ne un ochi şi către stadionul de rugby Constructorul Cleopatra care a fost pe jumătate demolat, tot pentru beneficiile acestei săli, ne-am dat seama că pe aleea pe care ne aflam nu există prea mulţi constănţeni dornici de plimbare. Sunt multe bălării, gunoaie aruncate la tot pasul şi câini care te fac să îţi îngheţe inima atunci când latră şi se îndreaptă către tine fioroşi.Totuşi, un stimabil domn mergea agale pe lângă „jumătatea de sală” construită şi privea în gol, cu o dezamăgire care i se citea clar pe faţă.„Nu mai sunt în stare să mai zic nimic. Atât pot să spun, că sunt nişte nenorociţi. Nu ştiu cine este de vină. Nu ştiu dacă primăria e de vină sau dacă alte instituţii. Dar la finalul acestui an, această sală trebuia să fie gata ridicată. Nu s-a întâmplat nimic. Au mai distrus şi terenurile de fotbal, sau pe cel de rugby, acolo unde se antrenau copii. În Constanţa, nu avem nimic. Cei din Cluj au o sală de toată frumuseţea, au stadion şi acum, vă spun pentru că sunt în cunoştinţă de cauză, se pregătesc să facă metrou. Noi am rămas pe loc”, ne-a declarat Ion P.Am sunat şi la Primăria Constanţa pentru a lua un punct de vedere, însă reprezentanţii instituţiei ne-au spus că momentan ei nu au nicio legătură cu proiectul de construire a Sălii Polivalente, predându-l către CNI în trecut.Aşadar, nimeni nu ştie exact când va fi finalizată această sală de care Constanţa are nevoie, având în vedere că există Clubul Sportiv Municipal care are foarte multe echipe, dar şi sportivi care se antrenează individual, de valoare. Rămâne de văzut când ne vom putea bucura de o sală decentă în care să ne putem recrea la finalul programului de serviciu sau în week-end.