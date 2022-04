Câștigătorii ediției a VI-a a Campionatului Național de Robotică vor pleca în America

Zeci de echipe de robotică participă, în weekend, la campionatul naţional de profil, cu 48 de roboţi, urmând ca trei echipe câştigătoare să reprezinte România la Campionatul Mondial din Houston, SUA.Campionatul Naţional de Robotică se află la ediţia a şasea şi face parte din programul FIRST Tech Challenge România, cel mai mare program de robotică din România pentru elevii de liceu, informează un comunicat de presă transmis de organizatori.Potrivit sursei citate, în competiţie sunt înscrise anul acesta 176 de echipe din toată ţara, dintre care la Bucureşti, la Campionatul Naţional, vin cele mai bune 48 de echipe selectate în urma Competiţiilor Regionale, multe dintre ele fiind apreciate deja la nivel internaţional.Programul competiţiei presupune o fază de interviuri (parcursă deja de către echipe) şi o fază de jocuri pe teren.La Campionatul Naţional FIRST Tech Challenge Romania vor putea fi văzute echipe de robotică ce lucrează şi joacă în alianţă.Concursul se va desfăşura la Sala Polivalentă. Programul de robotică FIRST Tech Challenge Romania este organizat din 2016 de Asociaţia Naţie Prin Educaţie.