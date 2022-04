Triplu eveniment editorial la Muzeul Marinei

Muzeul Național al Marinei Române invită constănțenii sâmbătă, 2 aprilie, la un triplu eveniment editorial. Începând cu ora 11.00, în Sala de conferințe „Clio”, vor fi lansate volumele:1. Alexandru Ș. Bologa, „Institutul național de cercetare-dezvoltare marină „Grigore Antipa” Constanța. Repere istorice”/National institute for marine research and development „Grigore Antipa” Constanta. Historical highlights, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, 2022. Volum prezentat de prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România.2. Ion Marin (coordonator), Marian Marin, Lucian Dumitrache, Diana Ștefănescu, Dănuț Diaconeasa, Romeo Boșneagu, Alexandra Zaharia, „Dobrogea. Studiu geografic”, Editura SITECH, 2022. Volum prezentat de comandor dr. ing. Dinu Atodiresei, prorector Academia Navală „Mircea cek Bătrân”.3. Romeo Boșneagu, The Black Sea from Paleogeography to Modern Navigation. Applied Maritime Geography and Oceanography, Editura Springer, 2022. Volum prezentat de contraamiral de flotilă (rtg) Aurel Constantin, președinte Liga Navală Română, filiala Constanța.