Anişoara Stanciu (atletism): „A fost un an bun, un an cu medalii şi calificări olimpice”

Preşedinta Federaţiei Române de Atletism, Anişoara Stanciu, a declarat că 2023 a fost un an bun per ansamblu, cu medalii la marile competiţii, la care se adaugă şi patru sportivi calificaţi prin barem la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris.„Per ansamblu, a fost un an bun, un an bun în sensul că atletismul a mai făcut câţiva paşi înspre marea performanţă şi a fost un an cu medalii, ceea ce ne bucură. De fapt, medaliile au început să apară încă din 2022, după cum se ştie foarte bine cu aurul Biancăi Ghelber (aruncarea ciocanului) la Campionatul European în aer liber. Anul 2023 a debutat cu medalii la Campionatul European de Sală prin Claudia Bobocea, argint la 1.500 m, şi Gabriel Bitan, bronz la săritura în lungime. Tot la Campionatul European de la Istanbul am mai avut un loc cinci prin Alina Rotaru la proba de lungime şi un loc şapte prin Daniela Stanciu la proba de înălţime. Am continuat acest parcurs frumos astfel că la Jocurile Europei am avut o medalie de aur prin Claudia Bobocea (1.500 m), două medalii de argint cu Bianca Ghelber la aruncarea ciocanului şi Daniela Stanciu la înălţime şi un bronz prin Andreea Miklos în proba de 400 m plat. Apoi în august au avut loc Campionatele Mondiale de la Budapesta unde am avut deosebita bucurie de a avea medalie de bronz în proba de săritură în lungime prin Alina Rotaru. Daţi-mi voie să fiu un pic subiectivă la acest capitol, vă daţi seama că bucuria a fost cu atât mai mare şi fericirea cu atât mai mare că medalia a venit de la proba de săritură în lungime, probă pe care eu am practicat-o şi pe care o iubesc enorm. De asemenea, tot la acest Campionat Mondial am avut un loc şapte prin Bianca Ghelber şi un loc 10 prin Andreea Miklos”, a spus Anişoara Cuşmir Stanciu.Alina Rotaru-Kottmann (CSA Steaua) a adus atletismului românesc prima medalie la Mondialele în aer liber după 2009, când Nicoleta Grasu cucerea bronzul la aruncarea discului la Berlin. La săritura în lungime aşteptarea a fost şi mai lungă, din 1983, când Anişoara Cuşmir, actuala preşedintă a FRA, a câştigat argintul la Helsinki.