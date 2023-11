Cinci sute de elevi constănțeni implicați în „Caravana Redescoperă Oina”

Hotelul Continental Forum din Constanța a găzduit în după-amiaza zilei de 23 noiembrie o conferință de presă prilejuită de încheierea proiectului pilot Caravana Redescoperă Oina, realizat de Federația Română de Oină în colaborare cu Consiliul Județean Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Direcția pentru Sport și Tineret Constanța.Secretarul general al F.R. de Oină, Tudorel Ene, a trecut în revistă principalele teme ale proiectului care s-a dovedit un real succes.„Aproximativ cinci sute de elevi din județul Constanța au descifrat pentru prima dată tainele oinei, luând startul apoi la ediția inaugurală a Cupei Tomisului, care și-a desfășurat etapele de zonă la Hârșova, Valu lui Traian, Băneasa și Eforie Sud, iar turneul final a avut loc în frumoasa stațiune Vatra Dornei. Mulțumim echipelor Frontiera Tomis și Tradisport Tomis Constanța care au susținut meciuri demonstrative în fiecare localitate enumerată mai sus. Acest proiect a avut și alte obiective care i-au angrenat în mod direct pe profesorii de educație fizică și sport participanți la eveniment. Astfel, s-a dorit promovarea oinei în rândul profesorilor de educație fizică și sport din județ prin organizarea unui curs de inițiere în oină pentru cei care doresc să învețe regulile de practicare a acestui sport, fiindu-le oferite materiale sportive, materiale de joc, regulamente, materiale de tactică și metodică specifice oinei. Caravana Redescoperă oina va porni la drum și în anul 2024 pentru că deja putem vorbi de un proiect de succes!”, conform paginii de Facebook oficiale Caravana Descoperă Oina.Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a transmis următoarele:„Oina este mai mult decât un simplu sport. Este o expresie autentică a identității culturale și sportive a României. Prin practicarea și promovarea acestui sport, contribuim la transmiterea de la o generație la alta a identității noastre culturale, menținând vie moștenirea noastră unică. Caravana «Redescoperă Oina» a adus beneficii semnificative comunității noastre, consolidând legăturile între tineri și sportul nostru național. Cu siguranță, această inițiativă ambițioasă și-a îndeplinit scopul, acela de a aduce sportul național al României mai aproape de oameni, în special de cei tineri. Vă felicit pentru fiecare experiență de neuitat oferită jucătorilor și pentru contribuția semnificativă la conservarea și promovarea valorilor noastre culturale și sportive. Suntem mândri că am putut fi parte a acestui minunat proiect și că am reușit să contribuim la rezultatele pozitive pe care le-ați obținut prin derularea lui. Continuați pe această cale remarcabilă, fiți inspirație pentru cei din jur și implicați-vă în proiecte similare pe viitor! Consiliul Județean Constanța rămâne un partener de încredere și un sprijin real în susținerea și promovarea sportului nostru național! Felicitări tuturor!”.Totodată, inspectorul de specialitate educație fizică și sport din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Gabriel Georgescu a punctat următoarele: „Inspectoratul Școlar Județean Constanța a salutat de la bun început proiectul Caravana Redescoperă Oina, demarat de Federația Română de Oină, un demers care propune un stil de viață sănătos pentru combaterea sedentarismului în rândul elevilor. Noi am sprijinit proiectul realizat de Consiliul Județean Constanța și i-am încurajat pe toți profesorii de sport să se alăture caravanei Redescoperă Oina. Pot afirma că acest proiect este unul de succes și poate fi urmat de altele. Instituția noastră colaborează foarte bine cu federația de oină și în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar”.