Radu Drăguşin: „Calificarea naţionalei la Cupa Mondială este următorul pas”

Fundaşul Radu Drăguşin a afirmat că, după prezenţa la EURO 2024, următorul pas pe care trebuie să-l facă echipa naţională de fotbal a României îl reprezintă calificarea la Cupa Mondială.„Noi eram siguri încă de la începutul campaniei că o să ne calificăm. Că am făcut-o de pe primul loc, cu cea mai bună apărare şi neînvinşi este rezultatul muncii noastre pe care am depus-o în fiecare zi şi ăsta este un lucru foarte important. Mi-am dorit foarte mult să ajungem la EURO şi uite că am reuşit. Nu mă gândesc neapărat la un adversar la EURO, ştim că acolo vor veni cele mai bune naţionale din Europa. Este mai puţin important să îţi doreşti să joci cu una sau alta. Cu siguranţă aştept să merg şi la un un Campionat Mondial, acesta este următorul pas şi sperăm să fim prezenţi şi acolo”, a declarat Drăguşin.El a afirmat că a primit mii de mesaje de felicitare după victoria naţionalei cu Elveţia, scor 1-0, în urma căreia România a terminat preliminariile EURO 2024 pe prima poziţie în clasament: „Am primit mii de mesaje, majoritatea sunt de felul «vă mulţumim că ne-aţi făcut fericiţi şi sunt mândru că sunt român». Acest lucru m-a emoţionat foarte tare şi m-a făcut să înţeleg că într-adevăr am realizat un lucru foarte important. Am primit mesaje şi din Italia, chiar şi mister Alberto Gilardino (antrenorul echipei Genoa, n. red.) m-a felicitat. Sunt fericiţi pentru mine şi pentru România. A fost un moment unic pentru mine când tot stadionul mi-a scandat numele, mi s-a făcut pielea de găină. E important, pentru că înseamnă că oamenii mă apreciază”.Jucătorul echipei italiene Genoa spune că îşi doreşte un transfer la o echipă din campionatul Angliei, pe care îl urmăreşte, dar a precizat că deocamdată nu are vreo ofertă scrisă din partea cluburilor din Premier League.