Radu Drăguşin, mesaj clar pentru Edi Iordănescu. „Suntem într-o poziţie bună”

Radu Drăgușin, fundașul celor de la Genoa, i-a transmis un mesaj categoric selecționerului României, Edi Iordănescu, înaintea dublei cu Kosovo și Elveția.







Stoperul care tocmai a promovat în Serie A este nerăbdător să îmbrace din nou tricoul echipei naționale după ce a făcut un sezon formidabil la nivelul echipei de club și a recunoscut că își dorește să aibă șansa de a fi titular în garnitura „tricolorilor”.







Drăgușin a dezvăluit că a purtat o discuție cu Edi Iordănescu, în cadrul căreia selecționerul i-a transmis că are încredere deplină în calitățile lui.







„Mă simt foarte bine, mă simt mai bine ca niciodată şi abia aştept să vină meciurile de la EURO. A fost o emoţie foarte puternică pe care am simţit-o la primele două meciuri de la echipa naţională, pentru că mi-am dat seama că este un vis împlinit şi sper să am cât mai multe meciuri ca titular la naţională. Selecţionerul mi-a transmis să joc ceea ce ştiu, pentru că de asta sunt la echipa naţională, că am calitate şi să îmi fac jocul normal. Au fost rezultate benefice pentru noi, suntem pe o poziţie bună.







Sper să ne facem punctele în continuare şi să nu depindem de ceilalţi. Au fost nişte rezultate surpriză care, spre avantajul nostru, ne pun într-o poziţie mai bună„ , a declarat Drăguşin, într-un interviu acordat celor de la FRF TV.