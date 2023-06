Oina se practică din ce în ce mai mult peste graniţe. „Suntem alături de aceşti oameni minunaţi”

Sportul naţional al României, oina, este reprezentat cu succes şi în afara graniţelor. Acest lucru se întâmplă în special datorită preşedintelui Federaţiei Române de Oină, constănţeanul Nicu Dobre.













În perioada 5-8 iunie, a avut loc la Kaunas, în Lituania, cea de-a 4-a întâlnire din cadrul proiectului de promovare a sporturilor și jocurilor tradiționale (Next Gen TSG), proiect finanțat de Uniunea Europeană și în care Federația Română de Oină este partener.







Prima zi a evenimentului a fost dedicată copiilor de grădiniță și celor de gimnaziu, care au fost inițiați în jocurile boccia, bullin și pljockanje, cele trei sporturi promovate alături de oină, unde 30 de copii au avut ocazia să asiste la demonstrații ale jocurilor, să adreseze întrebări antrenorilor și să exerseze aruncările, antrenându-se chiar și în mici competiții.







A doua zi a evenimentului a început cu o vizită la sediul Asociației de Bocce pentru persoanele cu dizabilități din Kaunas, unde participanților le-au fost arătate tehnici de îmbunătățire a performanțelor din cadrul jocului de bocce, în prezența antrenorului dedicat persoanelor cu dizabilități de la Hrvatski boćarski savez, partener în cadrul proiectului.







În a doua parte a zilei, alți 20 de copii au luat parte la demonstrații și au putut exersa aruncările jocurilor de petanque, bocce și pljocka. Apoi, Federația Română de Oină a inițiat în tehnicile de lovire un grup de 6 adolescenți interesați de a descoperi sportul național al României.







Președintele Federației Române de Oină, Nicu Dobre, însoțit de Bogdan Lupșe, jucător în cadrul clubului A.C.S. Frontiera Tomis Constanța si Alina Dobrescu, manager al proiectului, a avut ocazia de a discuta cu președintele Asociației Aktyvistai din Kaunas, Karolis Stirbys, despre un nou parteneriat de promovare în Lituania a oinei, sportul nostru național Președintele Aktyvistai a avut ocazia să practice oina, fiind interesat de implicarea activă în promovarea oinei și de organizarea unor activități demonstrative în următoarea perioadă.







Oina a ajuns şi în Irlanda. Originari din comuna nemțeană Gherăești, Emanuel Omuşoru, Cosmin Roca, Emanuel Blaj, Cosmin Ticăloaie, Sergiu Galatanu, Cristian Galatanu, Alexandru Bejan, Paul Ghergel și Gabriel Gherghel, jucători pe vremuri la C.S. Biruința din localitate, au încins o partidă de oină care să le mai aline dorul de casă.







„Pe data de 11 iunie am făcut o adunare cu băieții, în Dublin, pentru a juca oină, sportul nostru tradițional, astfel încât să simțim apartenența la valorile noastre tradiționale. Suntem mândri că suntem români și practicând sportul nostru drag, atât de departe de meleagurile natale, ne încărcăm spiritual pentru a continua să muncim pentru un trai mai bun. Nu am uitat că am fost jucători la C.S. Biruința Gherăești și vom reveni în țară cândva, să îmbrăcăm iarăși tricourile clubului nostru”, ne-a declarat Emanul Omuşoru, liderul echipei ad-hoc formate în Irlanda.







„Adresându-le sincere felicitări pentru demersul de a promova oina în îndepărtata Irlanda, le dorim sănătate și putere de muncă, iar promisiunea de a reveni pe teren la competițiile organizate de Federația Română de Oină a devenit, suntem siguri, o certitudine”, a spus Nicu Dobre.