Preşedintele Federaţiei Române de Oină, constănţeanul Nicu Dobre, salută înfiinţarea CS Olimpicii

Harta cluburilor sportive ce includ oina în activitatea lor se mărește cu fiecare zi, ultima grupare fiind cea a Clubului Sportiv Olimpicii din comuna Țițești, județul Argeș, care a depus deja documentația pentru afilierea la Federația Română de Oină.„Clubul nostru își propune să ducă mai departe practicarea jocului de oină care a început în urmă cu 74 de ani prin clubul sportiv Pacea Țițești, condus de către învățătorul Constantin Dumitrescu. Cu această ocazie, sunt invitați toți iubitorii de oină din județul Argeș, și nu numai, să se alăture și să participe alături de Clubul Sportiv Olimpicii la promovarea sportului nostru național. Deocamdată clubul se va baza pe seniori și juniori la masculin, dar se va urmări în viitor și înființarea unui secții pentru oina feminină. Clubul își propune să debuteze anul acesta la Cupa Satelor. Antrenamentele se vor desfășura pe terenul de sport al Școlii Gimnaziale din Țițești. Clubul a fost înființat sub îndrumarea și ca rezultat al eforturilor depuse de-a lungul anilor de către membrii fondatori, și anume Gheorghe Stoica, Oliver Ioniță, Daniel Nicu, Cristian Stanciu și profesorul Petre Ioniță”, a declarat Oliver Ioniță, reprezentantul clubului nou înființat.Președintele Federației Române de Oină, constănţeanul Nicolae Dobre, a salutat înființarea noului club și consideră că județul Argeș se poate impune pe viitor și în competițiile masculine, date fiind rezultatele foarte bune ale echipelor feminine de la C.S. Dacia Mioveni 2012.„Este un demers excelent al domnului Oliver Ioniță, un mare promotor al oinei, care a depus eforturi pentru a reînnoda tradiția oinei în localitatea Țițești. Acolo a existat o echipă frumoasă și sper să repete în scurt timp performanțele înaintașilor. Am convingerea că vor debuta la Cupa Satelor din acest an și le doresc mult succes în activitate”, a spus Nicu Dobre.