Vicepreşedintele Federaţiei Indiene de Oină, în vizită la Constanţa

După ce Frontiera Constanţa a cucerit Cupa Regelui la Oină, iată că oraşul Constanţa rămâne poate cel mai important pe harta sportului naţional românesc. Preşedintele Federaţiei Române de Oină, constănţeanul Nicu Dobre, încearcă să ţină acest for la înălţime şi să promoveze acest sport în toate ţările posibile.Sosit joia trecută în România pentru a participa la Cupa Regelui și Cupa Reginei la oină, desfășurate în data de 13 mai a.c. pe stadionul din Complexul Sportiv Arcul de Triumf din București, vicepreședintele Federației de Oină din India, Arun P. Nair, a binevoit să dea curs și celei de-a doua invitații a președintelui Federației Române de Oină, Nicolae Dobre, de a veni la Constanța, unde este sediul F.R.O.Arun P. Nair (40 de ani), inginer IT de profesie, este un fost jucător de cricket și baseball, un mare iubitor de sport, căruia oina i-a plăcut de la bun început. După ce președintele F.R.O., Nicolae Dobre, i-a oferit un tur al municipiului Constanța și al stațiunii Mamaia, oaspetele indian a sosit la sediul federației, unde i-au fost înmânate o serie de materiale de promovare a oinei în India (mingi, bastoane, broșuri, cărți etc), fiind recompensat și cu o plachetă pentru implicarea în promovarea oinei.O parte din materialele de joc vor ajunge și în Bangladesh prin bunăvoința oaspetelui indian, o altă țară care a îmbrățișat cu mare drag oina.Un moment aparte al vizitei de lucru l-a constituit demonstrația președintelui Nicolae Dobre de a diseca o minge de oină, astfel încât oaspetele indian să fie familiarizat cu producerea mingilor de oină. Acesta a dat asigurări că va produce mingi de joc în țara sa natală, bazându-se pe informațiile tehnice primite în România.Pe parcursul primei sale vizite în România, Arun P. Nair a vizitat și Muzeul Sportului din București, acolo unde i-au fost oferite informații despre istoria sportului. Cum era și firesc, oaspetele indian a zăbovit mai mult la standul rezervat oinei în cadrul Muzeului Sportului, fiind plăcut impresionat că sportul nostru național își are un loc aparte în acest muzeu.Aflat la finele vizitei în țara noastră, Arun P. Nair ne-a mărturisit următoarele: „Am fost plăcut impresionat de prima mea vizită în România. Mulțumesc președintelui Nicu Dobre pentru invitație și consider că am putut afla lucruri inedite despre cultura românească și despre oină în mod special. Mi-a plăcut foarte mult organizarea Cupei Regelui și Cupei Reginei, unde a fost un spectacol total. Bucureștiul și Constanța sunt două orașe frumoase. Aveți o bucătărie tradițională foarte diversificată și apreciez calitatea produselor pe care le-am consumat. Cu siguranță voi reveni în România ori ce câte ori voi avea ocazia!”, a declarat indianul.„Hum Oina se pyaar karte hai!” a fost îndemnul adresat de Arun P. Nair la plecarea din țara noastră, ceea ce în traducere înseamnă „Vino să jucăm oina!”.