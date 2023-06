Preşedintele Federaţiei Române de Oină, Nicu Dobre, prezent la Cluj pentru promovarea sportului naţional

Constanţa reprezintă cel mai important punct pe harta oinei din România. Preşedintele Federaţiei Române de Oină, constănţeanul Nicu Dobre, face totul ca acest sport să se dezvolte şi cutreieră ţara în lung şi în lat pentru a promova sportul naţional.Invitat de onoare la sărbătoarea celor 10 ani de existență ai Academiei de Fotbal Viitorul Cluj, președintele Federației Române de Oină, Nicu Dobre, a comentat live meciul demonstrativ dintre echipele de băieți ale cluburilor sportive Izvorul Chiuiești Cluj și Hida Sălaj, contribuind astfel la o mai bună cunoaștere a jocului de oină pentru numeroasa asistență prezentă la baza sportivă din cartierul Gheorgheni.„Evenimentul organizat de Academia de Fotbal Viitorul Cluj a fost marcat pozitiv de prezența în baza noastră sportivă a două echipe de oină care își desfășoară activitatea sub egida Federației Române de Oină, căreia îi mulțumim pentru spectacolul oferit cu ocazia aniversării noastre. Cei peste 700 de participanți au urmărit cu încântare meciul de oină, comentat și explicat de domnul președinte Nicu Dobre. Mulți adulți și copii au fost inițiați în sportul nostru național, în cadrul atelierelor dedicate. Pentru că unul din obiectivele noastre comune este promovarea sportului de masă, ne propunem organizarea cât mai multor evenimente, împreună cu partenerii noștri de la Federația Română de Oină și sperăm ca acest parteneriat să fie unul pe termen lung, cu beneficii pentru ambele părți implicate!”, a explicat Andra Zăvăleanu, fondatorul Academiei de Fotbal Viitorul Cluj.Nicu Dobre a mărturisit că a rămas impresionat de munca organizatorilor și consideră că astfel de proiecte sunt menite să redescopere frumusețea sportului nostru național.„M-am simțit minunat la Cluj-Napoca, ca de fiecare dată când ajung în capitala Transilvaniei. Mulțumesc celor de la Academia de Fotbal Viitorul Cluj pentru invitație. Împreună vom redescoperi oina și toate valorile perene ale neamului nostru. Felicitări și celui care a întreținut atmosfera, actorul Bogdan Bob Rădulescu, care mi-a demonstrat că are aptitudini pentru a practica oina la nivel competițional, însă după ceva antrenamente susținute”, a declarat Nicu Dobre.Nicu Dobre s-a pus întotdeauna în slujba acestui sport care face cinste ţării noastre. De altfel, sediul Federaţiei Române de Oină este la Constanţa, iar Dobre conduce destinele acestui for de la malul mării, dar nu numai.Preşedintele FRO are în fiecare săptămână deplasari în ţară, dar şi în străinătate pentru a promova, nu doar oina, ci şi cultura românească.În trecut au existat deplasări în India, acolo unde Dobre împreună cu echipa sa le-au explicat indienilor care sunt tainele acestui sport.Aşa cum se întâmplă aproape în fiecare an, şi anul acesta echipa Frontiera Tomis Constanţa a cucerit Cupa României, ceea ce înseamnă că tradiţia merge mai departe la malul mării.