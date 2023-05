Micuții rugbyști de la ACS Tomitanii, perfomanțe importante pentru Constanța

Echipa de rugby ACS Tomitanii Constanța a avut parte de un sezon fabulos la juniori. Puștii de la malul mării au luptat în 2 competiții importante, Under 14 și Under 15. La Under 15 Tomitanii au terminat pe locul 4 din 13 echipe ceea ce este o performanță inimaginabilă pentru nivelul rugby-ului constănțean din acest moment. La Under 14 micuții tomitani au reușit să termine pe primul loc din 8 echipe, dând toate calculele peste cap. ACS Tomitanii Constanța face cinste rugby-ului de la malul mării la nivel de juniori și se pregătește pentru un nou sezon în care să obțină noi performanțe."Ne aflăm în fața unui moment foarte important. Am reușit să obținem aceste diplome și medalii după o muncă foarte grea. Acești copii muncesc zi de zi la antrenamente și noi suntem aici ca să îi ajutăm. Au avut meciuri pe stadionul Arcul de Triumf. Au văzut ce înseamnă o atmosferă foarte frumoasă. Ați văzut și la meciurile noastre de acasă ce atmosferă este. Vin părinții copiilor și rudele și fac galerie. Mulți dintre acești copii vor ajunge la seniori și vor face performanță. Veți vedea. Rugby-ul este un fenomen minunat și nu trebuie să se piardă. Le mulțumim tuturor celor care au fost și vor fi alături de noi în continuare", a declarat Cristian Cojocaru, președintele ACS Tomitanii.