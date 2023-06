Alexandru Musi se întoarce în curtea celor de la FCSB

FCSB va face mai multe schimbări în această vară, iar Gigi Becali a anunțat strategia clubului de acum înainte.Unul dintre jucătorii care vor reveni la FCSB din această vară este Alexandru Musi (18 ani), împrumutat în ultimul sezon la Poli Iași. Tânărul mijlocaș a lipsit de la reunirea formației din Copou și va face parte, cel mai probabil, din lotul roș-albaștrilor pentru pregătirea noii stagiuni.„Au lipsit de la primul antrenament Shayon Harrison, care sosește marți, Tudor Telcean, Ștefan Viorel Lică, ambii la final de contract, Alex Musi, al cărui împrumut de la FCSB expiră, precum și Francisc Cristea, mijlocaș care nu va mai continua activitatea în Copou”, a fost anunțul celor de la Poli Iași.În toamna anului 2021, MM Stoica avea doar cuvinte de laudă la adresa lui Alexandru Musi, un fotbalist pe care îl vedea inclusiv la naționala mare a României în viitorul apropiat.„Celălalt jucător în care eu îmi pun speranțe și despre care am certitudinea că va fi așa, pentru că am avut-o și la Man, este Alexandru Musi. El e un fotbalist care, la ora actuală, are cifre cu care se clasează în primii trei la fiecare antrenament. Asta înseamnă că nu fuge de responsabilități. Iar Musi, care evoluează pe o poziție nouă pentru el, e atacant lateral stânga, dar acum evoluează ca inter, va fi jucător de echipa națională în termen scurt, adică înainte de a împlini 20 de ani. Acum are 17”, spunea MM Stoica în 2021.