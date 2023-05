Farul Constanţa pregăteşte strategia pentru sezonul viitor. „Nu trebuie să facem mutări greşite”

Farul Constanţa a devenit campioana României la fotbal, însă echipa de la malul mării nu are prea mult timp de sărbătoare. Gică Hagi (58 de ani), antrenorul și patronul echipei Farul Constanța, și-a pregătit strategia de transferuri pentru perioada de mercato din vară.Farul Constanța a câștigat titlul în sezonul 2022-2023, iar Gică Hagi vrea să întărească echipa pentru a merge cât mai departe în Champions League, acolo unde trupa de la Ovidiu se poate duela cu echipe precum Sheriff Tiraspol, Astana, Qarabag FK, campioana Turciei, Ferencvaros, BATE Borisov sau Olimpija Ljubljana.Astfel, Gică Hagi vrea să investească în transferurile unor jucători care au experiență în cupele europene pentru a o duce pe Farul Constanța cât mai departe în sezonul 2023-2024 din Champions League, dar „Regele” nu a negat nici faptul că ar vrea să mai aducă la echipă și tineri jucători.„Este vacanță până pe 14 iunie. Bineînțeles, plănuim în acest timp, ce ieșiri, ce intrări o să fie (n.r. – transferuri de jucători) și lotul pentru preliminarii în Europa și campionatul care vine.Vrem să avem o echipă mai competitivă decât anul ăsta, pentru că trebuie să facem anumite lucruri. Ce văd eu, avem nevoie de jucători cu experiență europeană, care să ne facă și mai buni.Vom completa lotul cu jucători care să ne aducă ceva în plus. Putem să luăm și jucători tineri și foarte tineri, dar trei-patru transferuri trebuie să fie jucători cu experiență în Europa. Reprezentăm România în Europa și de ce să nu ne gândim că se poate și, dacă jucăm bine, putem să eliminăm echipe puternice. Cu siguranță, am lucrat (n.r. – pentru transferuri), știm, sunt opțiuni. Vedem ce o să fie, trebuie să avem alternativă pentru tot. Trebuie să avem mai mulți jucători pe post”, a spus Gică Hagi, conform Digisport.Întrebat dacă este dispus să vândă vreun jucător în perioada de mercato din vară, Gică Hagi a oferit un răspuns clar.„Depinde de ofertă! De ce nu? Piața așa e! Dacă pleacă un jucător, tot ce faci e ca să fii mai bun. Nu trebuie să facem o mutare care să ne slăbească!”, a mai spus antrenorul și patronul formației Farul Constanța.Pe lista jucătorilor de la Farul Constanța care au avut oferte în sezonul 2022-2023 se află golgheterul echipei Denis Alibec, Constantin Grameni, Enes Sali, Adrian Mazilu și Andrei Borza.Printre echipele care s-au interesat de Adrian Mazilu se numără Crystal Palace, echipă despre care ProSport anunța că este dispusă să plătească 1,8 milioane de euro pentru tânărul fotbalist, dar suma este considerată prea mică de Hagi.Rămâne de văzut dacă Farul se va întări pentru sezonul viitor, astfel încât echipa de la malul mării să facă faţă în Europa.În primă fază la Ovidiu ar putea să vină o echipă puternică, iar ca să aibă şanse la calificare, Farul trebuie să se întărească.