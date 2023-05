Florinel Coman, mesaj pentru suporteri: „Am pornit de jos şi am ajuns aproape de vârf”

Florinel Coman (24 de ani) a ținut să le transmită un mesaj suporterilor, care sunt dezamăgiți după eșecul suferit de FCSB, 2-3, cu Farul Constanța.Atacantul spune că jucătorii încearcă să facă uitată înfrângerea și să aibă o prestație bună cu Rapid, iar în sezonul viitor să cucerească titlul mult așteptat.„Ne așteaptă ultimul meci din acest campionat. Gândul nostru este să luăm toate cele 3 puncte, chiar dacă nu mai contează. Ne putem motiva, sincer voiam să le transmit un mesaj suporterilor. Ne pare foarte rău că nu i-am făcut fericiți. Așteaptă de multă vreme ca FCSB să ia campionatul, ne-au susținut mereu. Ne pare rău că nu i-am făcut fericiți. Trebuie să muncim mai mult și sper că anul viitor să ridicăm trofeul. Se poate spune că au fost cele mai grele zile pentru mine. Știu câte sacrificii s-au făcut. Am reușit să pornim de jos și să ajungem în vârf. Ne-au lipsit 45 de minute să jucăm cu trofeul pe masă. Eu mai aveam contract și mi s-a mai pus un an. Nu eram în ultimul an de contract ca să-mi prelungesc neapărat”, a spus Florinel Coman.