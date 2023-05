Fotbaliştii Farului au petrecut până dimineaţă după ce au devenit campionii României

Data de 21 mai va rămâne în istoria fotbalului constănţean. FC Farul Constanţa a cucerit titlul de capioană naţională a României după un meci nebun disputat la Ovidiu în care a învins-o pe FCSB cu 3-2, după ce a fost condusă cu 0-2. Imediat după fluierul de final al partidei, gazonul a fost luat cu asalt de către fanii constănţeni din tribune care au trăit poate cea mai frumoasă seară din viaţa lor.Managerul celor de la Farul, Gheorghe Hagi, a lăsat deoparte grimasele cu care ne obişnuise pe toţi atunci când apărea în conferinţele de presă şi s-a bucurat ca un copil după fluierul de final. După festivitatea de premiere, petrecerea s-a mutat în club. Acolo, Hagi şi ai săi s-au dezlănţuit de-a dreptul.„Regele” fotbalului românesc s-a lăsat filmat şi fotografiat aşa cum nu a mai făcut-o poate niciodată. Hagi a cântat, a dansat pe ritmuri incredibile şi s-a îmbrăţişat cu cine i-a ieşit în cale.Denis Alibec, sufletul petrecerii, nu s-a despărţit nicio secundă de antrenorul său pe care l-a provocat la un dans pe ritmurile melodiei lui Gustavo Lima, „Tche Tcherere Tche Tche”.Apoi, Gheorghe Hagi a trecut la ritmuri armâneşti, acolo unde a fost însoţit de tatăl Simonei Halep, Stere.Formaţia „Pindu” i-a cântat „Regelui” melodii precum „Un trandafir creşte la firida mea”, „Paiduşca” sau celebra melodie „Unu-i Gică Hagi”.S-a cântat şi s-a dansat până dimineaţă. Puştii Farului parcă nici nu erau obosiţi după lupta de 90 de minute cu FCSB. S-au bucurat ca nişte copii, ceea ce şi sunt de altfel.De asemenea, de lângă Hagi nu a lipsit nici soţia sa, Marilena, cea care îl susţine în fiecare zi necondiţionat. Totodată, Hagi a avut şi un mesaj pentru elevii săi.„Uitaţi-o. Ea este soţia mea. Ea este prima care mă încurajează. Apoi, veniţi voi. Sunteţi un grup minunat. Sunteţi cei mai buni din ţară şi anul acesta aţi dovedit-o. Creşte inima în mine când văd cum v-aţi maturizat şi cum luaţi deciziile pe teren. Vă iubesc! Vă iubesc mult!”, a spus Hagi.Apoi, Hagi a rostit câteva cuvinte despre meciul cu FCSB, dar nu numai.„Cele mai bune echipe, în formă amândouă, au vrut fotbal amândouă. Până la urmă, am dovedit că merităm să fim campioni, am întors rezultatul. Știam că jucăm acasă bine și că publicul ne împinge. E o zi frumoasă, o punem în ramă, acolo. A fost o zi frumoasă pentru mine. Toate trofeele sunt mari. Oricând vin. E bucuria mai mare pentru că toată Constanța e fericită. Suntem toți fericiți, e super. Noi am crezut tot timpul, știam că trebuie să atacăm, le-am spus că trebuie să avem răbdare, să construim din spate, mijlocașii să facă mingea să alerge și atacanții să aibă calitate în execuție. Cred că am avut de toate în seara asta, chiar dacă am început meciul prost. Știam că ei au calitate. Eu zic că toți jucătorii sunt fenomenali. Fiecare a făcut ce trebuie. Avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri, sunt mândri de ei, ei au făcut-o. Noi am planificat aceste lucruri, am zis din vară, știam că am o echipă talentată”, a declarat Gică Hagi.